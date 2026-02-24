Pięciolatek samotnie chodził ulicą Mickiewicza - pomogły dwie kobiety Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Tarnobrzescy policjanci zaopiekowali się 5-letnim chłopcem, który chodził samotnie w rejonie ul. Mickiewicza. Odpowiedzialną postawą wykazały się dwie kobiety, które zwróciły na niego uwagę i przyprowadziły chłopca do tarnobrzeskiej jednostki. 5-latek nie potrafił wskazać gdzie mieszka, nie wiadomo było także jak się nazywa.

W sobotę, w rejonie ulicy Mickiewicza w Tarnobrzegu dwie mieszkanki miasta zauważyły chłopca przebywającego bez opieki osoby dorosłej. Dziecko sprawiało wrażenie zagubionego. Chłopiec, szedł za przypadkowym mężczyzną, bo myślał, że to jego ojciec.

Kobiety, widząc zaistniałą sytuację natychmiast zareagowały, zaopiekowały się dzieckiem i przyprowadziły chłopca do tarnobrzeskiej jednostki, gdzie trafił pod opiekę funkcjonariuszy.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania opiekunów chłopca. Pojechali w rejon, w który odnaleziono dziecko, powiadomili także lokalne media. W tym czasie, na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który powiadomił o zaginięciu swojego syna. Mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego zgłosił się do komendy, gdzie potwierdzono, że odnaleziony chłopiec jest jego synem.

Podczas wyjaśniania okoliczności tej sytuacji policjanci ustalili, że ojciec dziecka pozostawił śpiącego syna w zaparkowanym samochodzie, a sam poszedł na krótkie zakupy. Po powrocie nie zastał chłopca w aucie. Natychmiast rozpoczął jego poszukiwania na własną rękę. Kiedy nie przyniosły rezultatu, mężczyzna skontaktował się z numerem alarmowym. 5-latek cały i zdrowy wrócił do domu.

W tej sprawie trwają czynności w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Dzięki reakcji świadków, którzy wykazali się czujnością i odpowiedzialnością, reagując na widok małego chłopca poruszającego się ulicą bez opieki, dziecko zostało przekazane policjantom, a następnie bezpiecznie wróciło do domu. Policja apeluje do rodziców i opiekunów o rozwagę oraz odpowiedzialność. Pozostawienie małego dziecka bez nadzoru, nawet na krótki czas, może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji i poważnych konsekwencji prawnych.