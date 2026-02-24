Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki reakcji policjanta po służbie Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Policjant z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, będąc w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Mercedesa. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się zapobiec potencjalnej tragedii na drodze.

W piątek, 20 lutego br., około godziny 15.45, będący poza służbą policjant zauważył na ulicy Słowackiego w Radomiu mężczyznę stojącego przy samochodzie marki Mercedes. Jego zachowanie wskazywało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu - chwiał się i miał wyraźne problemy z utrzymaniem równowagi.

Po chwili mężczyzna wsiadł do pojazdu i ruszył w kierunku centrum miasta. Policjant sytuację tę zauważył ze znacznej odległości i widząc zagrożenie, natychmiast pojechał za nim. Styl jazdy kierującego potwierdził wcześniejsze podejrzenia, Mercedes poruszał się zygzakiem, gwałtownie hamował i nie utrzymywał prawidłowego toru jazdy.

Po przejechaniu kilkuset metrów kierowca skręcił w jedną z ulic dojazdowych prowadzących na osiedle mieszkaniowe, gdzie miał trudności z wykonaniem manewru i zatrzymał pojazd. Policjant wykorzystał ten moment, podbiegł do samochodu, otworzył drzwi od strony kierowcy i natychmiast wyczuł alkohol. Polecił mężczyźnie wyłączyć silnik, wyjąć kluczyki i opuścić pojazd.

Następnie funkcjonariusz powiadomił służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Na miejsce przyjechał patrol z radomskiej drogówki, którzy przebadali stan trzeźwości kierującego. Policyjny alkomat wskazał prawie 2 promile w organizmie 51-letniego kierującego Mercedesem. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a jego pojazd został odholowany na policyjny parking.

51-letni mieszkaniec Radomia odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna, w tym obowiązkowe świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dzięki czujności i błyskawicznej reakcji policjanta po służbie na drodze nie doszło do tragedii, a nieodpowiedzialny kierowca poniesie konsekwencje swojego zachowania.