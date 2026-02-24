Radomscy kryminalni zabezpieczyli blisko 5 kg narkotyków Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przeprowadzili skuteczną akcję, w wyniku której zabezpieczyli blisko 5 kilogramów różnego rodzaju narkotyków i zatrzymali w tej sprawie trzech mężczyzn. Wobec dwóch z nich sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Skuteczne działania radomskich kryminalnych doprowadziły do zabezpieczenia blisko 5 kilogramów narkotyków, w tym amfetaminy i marihuany. Funkcjonariusze w piątek, 20 lutego br., weszli na teren jednej z posesji na terenie miasta i zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 23, 26 i 66 lat. W trakcie przeszukania wynajmowanych przez mężczyzn pomieszczeń policjanci znaleźli ponad 4200 gramów amfetaminy oraz około 500 gramów marihuany. Narkotyki ukryte były w kanapie oraz w głośnikach, ale nie tylko. Jeden z mężczyzn schował w bieliźnie blisko 60 gramów amfetaminy.

Ujawnione substancje zostały zabezpieczone przez policjantów. Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi. Następnie doprowadzono ich do prokuratury, gdzie dwóch z nich usłyszało zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków.

Na wniosek śledczych prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W niedzielę, 22 lutego br., sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec 23-latka i 66-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dzięki działaniom kryminalnych z rynku zostały wyeliminowane znaczne ilości niebezpiecznych substancji, które mogły trafić do młodzieży i dorosłych, niosąc realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców miasta i powiatu.