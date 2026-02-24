Przekaż 1,5% podatku na leczenie Nikoli Woźniak Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Przypominamy, że trwa zbiórka na leczenie małej Nikoli, córki asp. sztab. Łukasza Woźniaka - funkcjonariusza Komisariatu Policji w Grybowie. U trzyletniej Nikoli Woźniak zdiagnozowano zespół Retta. Koszty terapii, która może zahamować rozwój tej nieuleczalnej choroby są ogromne, dlatego zachęcamy do wpłacania darowizn, jak również przekazywania 1,5% swojego podatku na ten cel.

Diagnoza, którą w lipcu br. usłyszeli rodzice małej Nikoli zwaliła ich z nóg. Po badaniach genetycznych okazało się, że 3-letnia córeczka naszego kolegi asp. sztab. Łukasza Woźniaka - dyżurnego Komisariatu Policji w Grybowie, choruje na zespół Retta – neurologiczne zaburzenie rozwoju o podłożu genetycznym. Niestety jest to postępująca, nieuleczalna choroba, która odbiera ruch, mowę, kontakt, samodzielność, kontrolę nad ciałem. Schorzenie wymaga głównie leczenia objawowego, by złagodzić symptomy i poprawić jakość życia pacjenta. W Polsce dla takich dzieci jak Nikola w zasadzie nie ma ratunku, natomiast terapia dostępna w Stanach Zjednoczonych jest astronomicznie kosztowna. 7-milionowa suma jest po prostu nieosiągalna dla rodziców Nikoli.

W tej sytuacji liczy się każda złotówka, dlatego zachęcamy ludzi dobrej woli do wspierania zbiórki, jak również przekazywania 1,5% swojego podatku na leczenie córeczki naszego kolegi, który w codziennej służbie z zaangażowaniem pomaga innym.

Opis zbiórki, sposoby dokonywania wpłat i więcej informacji, jak przekazać 1,5% podatku na leczenie Nikoli na stronie: siepomaga.pl