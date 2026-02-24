Policjanci udaremnili próbę wyłudzenia kredytu Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj 200 tysięcy złotych próbował wyłudzić w jednej z placówek bankowych w Wieliszewie 23-letni młody przedsiębiorca. Zamiary mężczyzny pokrzyżowali policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, którzy zatrzymali podejrzanego na gorącym uczynku przestępstwa. 23-latek odpowie za usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej w Komendzie Stołecznej Policji ustalili, że w jednej z placówek bankowych w Wieliszewie może dojść do próby wyłudzenia kredytu w wysokości 200 tysięcy złotych.

Jak ustalili pracujący nad sprawą funkcjonariusze, mężczyzna miał do wniosku o udzielenie pożyczki dołączyć dokumenty z prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. książkę przychodów i rozchodów, a także potwierdzenia dokonania przelewów potwierdzających opłacenie podatków ze swojego rachunku bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego. Jak się okazało, potwierdzenia te nie miały pokrycia w rachunku bankowym.

23-latek został zatrzymany przez policjantów w dniu, kiedy pojawił się w placówce bankowej, aby sfinalizować umowę kredytową.

Zatrzymany 23-latek usłyszał zarzut usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Został objęty policyjnym dozorem.

( KSP / mw)