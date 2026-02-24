Podziękowania dla policjantów Wydziału Ruchu Drogowego koneckiej jednostki Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Do Komendanta Powiatowego Policji w Końskich wpłynęło pismo z podziękowaniem od mieszkanki naszego regionu, która wyraziła swoją wdzięczność za udzielnie pomocy ojcu w szybkim dotarciu do szpitala. Mężczyzna był przewożony prywatnym samochodem z poważnym urazie ręki.

W swoim piśmie kobieta podkreśliła uznanie, profesjonalizm, a także empatię oraz duży spokój funkcjonariuszy z grupy Speed Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Końskich, które pozwoliły bezpiecznie dotrzeć potrzebującemu do placówki medycznej.

Autorka podziękowań podkreśliła, że postawa policjantów była niezwykle wspierająca, zadbali o bezpieczeństwo w trudnych warunkach drogowych, a także podkreśliła, że Policja nie tylko reaguje w sytuacjach kryzysowych, ale również potrafi okazać troskę i wsparcie.

Policjanci każdego dnia spotykają się z różnymi sytuacjami, które wymagają od nich podejmowania szybkiego działania. Najwięcej satysfakcji budzą te, które przyczyniają się do uratowania życia lub zdrowia ludzkiego.