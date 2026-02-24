Podziękowania dla dzielnicowej z Niemcza Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Aspirant Joanna Wesołowska to dzielnicowa z Posterunku Policji w Niemczu. Na co dzień służy pomocą mieszkańcom w różnych życiowych sytuacjach sąsiedzkich czy rodzinnych, wymagających wsparcia czy interwencji funkcjonariuszy. Za podjęte działania policjantka otrzymała podziękowania od wdzięcznej mieszkanki. Słowa uznania dla jej zaangażowania wpłynęły na skrzynkę mailową Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy.

Dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu. To do niego zgłaszają się mieszkańcy z różnymi problemami dotyczącymi najczęściej konfliktów sąsiedzkich, problemów rodzinnych czy wychowawczych z dziećmi. Niejednokrotnie jest też tak, że policjanci ci realizują czynności na polecenie sądów czy prokuratury.

Ta, o której piszemy dotyczy trudnej sytuacji rodzinnej kobiety i jej dzieci. Wszystko na kanwie podziękowań, które wpłynęły na skrzynkę mailową Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy. Czytamy w nich o zaangażowaniu, empatii oraz wyjątkowej determinacji podczas czynności.

Choć z wiadomych względów nie możemy przytoczyć wszystkich słów płynących z podziękowań, to i tak można wyczytać z nich jak ogromnie wdzięczna jest mieszkanka powiatu bydgoskiego naszej policjantce:

Do Szanownego Pana Komendanta Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Pana Mariusza Gaika

Niniejszym, na ręce Pana Komendanta, składam serdeczne podziękowania za pełną zaangażowania postawę, dla Pani dzielnicowej w Niemczu - asp. Joanny Wesołowskiej.

Pani Joanna wielokrotnie nie tylko podejmowała się interwencji w związku z moją trudną sytuacją rodzinną, ale również znając problem zaangażowała się w pomoc, wykazując się dużym zrozumieniem problemu oraz empatią. (…)

Pani Joanna bardzo szybko i sprawnie podjęła działania (…).

Wielokrotne rozmowy oraz interwencje Pani aspirant, sprawiły, iż młodzież nabrała respektu widząc, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez osobę, która jest przekonująca i konsekwentna.

Aktualnie, sytuacja została opanowana, (…), a ja żyję w większym spokoju, mając świadomość że droga jest trudna i wymaga czasu.

Dobrze jest mieć wsparcie takich osób jak Pani aspirant Joanna Wesołowska.

Funkcjonariusze każdego dnia z zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki, nie oczekując w zamian słów uznania, jednak te kilka miłych zdań doceniających pracę bydgoskiej policjantki z pewnością będzie dla niej cenną nagrodą za wzorową postawę, a zarazem motywacją do dalszej służby.