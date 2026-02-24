Policjant pomógł schorowanemu 76-latkowi Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji policjanta z hrubieszowskiej komendy pomoc trafiła do samotnego, schorowanego 76-latka. Mężczyzna poruszał się na wózku inwalidzkim, który od kilku dni był w nieogrzewanym domu. Policjant znalazł drewno na opał, napalił mu w piecu i dodatkowo nakarmił zwierzaki. Następnie powiadomił odpowiednie instytucje pomocowe. Sytuacja będzie nadal monitorowana przez służby. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy za każdym razem, kiedy widzimy, że ktoś może potrzebować pomocy. Reagujmy!

Aspirant sztabowy Jarosław Dębczak pełniący służbę w patrolu interwencyjnym otrzymał informację, że w jednej z posesji na terenie gminy może przebywać schorowany mężczyzna wymagający pilnego wsparcia.

Kiedy policjant pojechał na miejsce okazało się, że 76-latek porusza się na wózku inwalidzkim. Mężczyzna mieszka z 70-letnią żoną, która w ostatnim czasie źle się poczuła i trafiła do szpitala. 76-latek został w domu sam.

Ze względu na swoją niepełnosprawność, mężczyzna nie był w stanie zejść do piwnicy i rozpalić w piecu. W domu było bardzo zimno. Policjant poszedł do piwnicy, narąbał drewna na opał i rozpalił w piecu. Poczekał, aż w domu zrobi się cieplej, a później nakarmił koty 76-latka. Zadzwonił również do jego rodziny, która przebywa obecnie za granicą oraz poinformował o całej sprawie instytucje pomocowe.

Sytuacja 76-latka będzie nadal monitorowana przez służby, które zapowiedziały kolejne wizyty.

Przy tej okazji Policja oraz Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny apelują, by zwracać uwagę na osoby, które mogą znajdować się w kryzysie - zwłaszcza osoby samotne, schorowane, bezdomne lub znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej bądź zdrowotnej. Każde takie zgłoszenie może uratować zdrowie, a nawet życie.

O niepokojących sytuacjach można informować telefonicznie pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio kontaktując się z dzielnicowym czy instytucjami zajmującymi się wsparciem społecznym.

Zachęcamy także mieszkańców powiatu hrubieszowskiego do skorzystania z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki niej szybko i bez wychodzenia z domu można przekazać służbom informację o zagrożeniu. Policjanci sprawdzą każdą informację.