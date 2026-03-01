„Na Drodze - Patrz i Słuchaj” Data publikacji 01.03.2026 Powrót Drukuj „Na Drodze - Patrz i Słuchaj” - kolejna edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno - edukacyjnej skierowanej do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Celem działań zaplanowanych na cały marzec br. jest uświadamianie i przypominanie uczestnikom ruchu jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z obserwacją drogi.

Korzystanie przez kierującego pojazdem z telefonu oraz nowoczesnej technologii dostępnej w samochodzie skutecznie odwraca uwagę od tego, co dzieje się w naszym otoczeniu. Unikanie czynników rozpraszających jest coraz trudniejsze. Jednak to od nas zależy w jakim stopniu korzystamy z tych udogodnień. Gwałtowna zmiana sytuacji na drodze może prowadzić do dramatycznych w skutkach zdarzeń.

Przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja drogi, nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy - kierowca to czynniki, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo każdego z uczestników ruchu drogowego. Dlatego warto pamiętać, że bez względu na to, w jakim charakterze korzystamy z drogi, dla własnego bezpieczeństwa stosujmy zasadę, która jest hasłem nadchodzącej akcji: Na Drodze - Patrz i Słuchaj!