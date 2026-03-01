„Łapki na kierownicę” Data publikacji 01.03.2026 Powrót Drukuj Akcja informacyjno - edukacyjna „Łapki na kierownicę” po raz kolejny prowadzona będzie w ramach działań profilaktycznych „Na drodze - patrz i słuchaj”. Akcja ma na celu zmianę podejścia kierowców do używania między innymi telefonu podczas jazdy samochodem, a tym samym zminimalizowanie ryzyka występowania wypadków.

Działania Policji prowadzone będą wspólnie z firmą Yanosik oraz Screen Network. Najważniejszym elementem akcji jest zwrócenie uwagi uczestników ruchu drogowego na konsekwencje rozproszenia uwagi podczas korzystania z drogi.

W czasie trwania akcji użytkownicy aplikacji Yanosik będą mieli możliwość rozwiązywania quizu dotyczącego trzymania rąk na kierownicy podczas jazdy, a za bezbłędne odpowiedzi będzie można otrzymać Cetyfikat Odpowiedzialnego Kierowcy.

Firma Screen Network przez cały marzec będzie wzmacniała przekaz wyświetlając spot akcji na swoich ekranach LED rozlokowanych w całym kraju.

Pamiętaj, nawet kilka sekund nieuwagi za kierownicą może doprowadzić do wielu niebezpiecznych następstw.

( BRD KGP )