Zagubiona seniorka wyszła z domu w klapkach. Pomogła policjantka po służbie Data publikacji 24.02.2026 Posterunkowy Paulina Sikora, policjantka ruchu drogowego, wracała ze służby i zauważyła zagubioną, starszą kobietę, której ubiór był nieadekwatny do pogody. Seniorka miała problem z odpowiedzią na pytania, nie wiedziała, jak dotrzeć do domu. Funkcjonariuszka ogrzała kobietę w swoim aucie, wezwała pogotowie i patrol.

Funkcjonariuszka Wydziału Ruchu Drogowego, posterunkowy Paulina Sikora policyjny mundur nosi od niedawna. Służbę w gorzowskiej jednostce, po szkoleniach, rozpoczęła dwa miesiące temu. Szybko potwierdziła, że policjantką jest się przez całą dobę. Kiedy wracając ze służby zauważyła starszą, zagubioną kobietę wiedziała, że musi zareagować.

W sobotę (21 lutego) po zakończonej pracy wracała do domu. Przed godziną 23.00 przy ulicy Fredry zauważyła stojącą na chodniku seniorkę, której ubiór nie był adekwatny do pogody, a na nogach miała jedynie klapki. Kobieta była zmarznięta, policjantka ogrzała ją w swoim aucie. Seniorka była zagubiona, nie potrafiła odpowiedzieć na podstawowe pytania. Nie wiedziała, kiedy się urodziła, ani gdzie mieszka. Na miejsce wezwano pogotowie i patrol. Udało się ustalić dane osobowe kobiety. 75-latka została przewieziona do szpitala.

Zachowanie i działanie policjantki jest wzorem, jak każdy z nas powinien reagować w podobnej sytuacji. W odzieży, w której była, istniało realne zagrożenia dla jej zdrowia, a nawet życia. Reagujmy w takich sytuacjach, wzywając na miejsce służby, by pomoc mogła być udzielona na czas.