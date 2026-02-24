Obcokrajowiec chciał ukraść kabanosy. Groził nożem i pozbawieniem życia Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Próba kradzieży sklepowej zakończyła się wnioskiem o areszt oraz wydalenie z Polski. Sąd nie miał wątpliwości wydając decyzję.

W piątkowe popołudnie do jednego ze sklepów spożywczych w centrum miasta wszedł mężczyzna w średnim wieku. Kupił wódkę i słodycze. Pracownik sklepu zauważył jednak, że wcześniej schował on do kieszeni kurtki paczkę kabanosów, za które nie zapłacił. Natychmiast zadzwonił na Policję, a następnie z dwiema innymi pracownicami stanął przed drzwiami, blokując mu drogę. Mężczyzna oddał kabanosy i zażądał, aby go natychmiast wypuścić. Widząc, że pracownicy nie ustępują, wyjął nóż i zaczął kierować wobec nich groźby pozbawienia życia. W tej sytuacji pozwolono mu wyjść ze sklepu. Mężczyzna natychmiast rzucił się do ucieczki, lecz pracownik sklepu pobiegł za nim. Po krótkim pościgu napastnik został ujęty, dzięki pomocy przypadkowego przechodnia, a policjanci, którzy szybko zjawili się na miejscu, zatrzymali go i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Grupa śledczych przeprowadziła oględziny, zabezpieczając między innymi nóż napastnika.

Po przewiezieniu do jednostki Policji obcokrajowiec usłyszał trzy zarzuty, dotyczące kierowania gróźb karalnych. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Gdyni z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd na posiedzeniu przychylił się do złożonego wniosku i najbliższe 3 miesiące napastnik spędzi za kratkami. Komenda Miejska Policji w Gdyni wystąpiła ponadto do Straży Granicznej z wnioskiem o wszczęcie wobec niego procedury deportacyjnej do kraju pochodzenia.