Zatrzymany mężczyzna podejrzewany o odbiór pieniędzy dla oszustów

Na terenie powiatu gorlickiego miejscowi policjanci w ramach pomocy prawnej dla buskich kryminalnych zatrzymali 64-latka, który podejrzewany jest o udział w oszustwie "na wypadek". Do popełnienia przestępstwa doszło w niedzielę na terenie gminy Nowy Korczyn. Wtedy oszuści zadzwonili do 65-letniego mężczyzny i działając pod legendą wypadku drogowego spowodowanego przez jego córkę i jej męża wyłudzili kwotę 217 tys. zł. Zatrzymany mieszkaniec powiatu starachowickiego trafił do policyjnego aresztu. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

W niedzielne popołudnie, 22.02.2026 r., do 65-letniego mieszkańca gminy Nowy Korczyn zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako „prokurator”. Opowiadał, że jego córka spowodowała wypadek. Wraz z mężem miała samochodem potrącić starszą kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Następnie telefon przekazał rzekomej córce. Zapłakana kobieta przekonywała, że potrzebne są pieniądze na adwokata i „załatwienie sprawy”. 65-latek ze swoich i pieniędzy syna zgromadził 217 tys. zł. Następnie przekazał je mężczyźnie, który miał być „taksówkarzem”. Ten, kiedy otrzymał gotówkę, pieszo oddalił się z miejsca przekazania. Pokrzywdzony wrócił do domu, gdzie zastał swoją córkę oraz jej męża. Zrozumiał wtedy, że został oszukany. O zaistniałym zdarzeniu powiadomił policjantów.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju. Prowadzili intensywne działania, a praca przyniosła zamierzony efekt. Ustalili markę i numer rejestracyjny pojazdu, którym poruszał się „odbierak”. Ślad za nim prowadził na teren województwa małopolskiego, do powiatu gorlickiego. Wczoraj buscy kryminalni o pomoc w zatrzymaniu podejrzewanego poprosili miejscowych stróży prawa. 64-latek trafił w ręce funkcjonariuszy. Znaleziono przy nim ponad 4 tys. zł, a w miejscu jego zamieszkania kilkanaście kart sim, telefony komórkowe oraz pieniądze w różnych walutach. Mieszkaniec powiatu starachowickiego trafił do celi w buskiej komendzie.

Wciąż trwają czynności zmierzające do ustalenia komu i w jakich okolicznościach przekazane zostały pieniądze pozyskane w wyniku oszustwa. Śledczy ustalili, że to nie jedyne zdarzenie tego typu w jakim brał udział 64-latek. Do kilku podobnych doszło na terenie powiatu starachowickiego. Sprawa ma charakter rozwojowy.

