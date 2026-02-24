Areszt dla 27-letniego mieszkańca Krosna Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Do 3 lat pozbawienia wolności grozi mieszkańcowi Krosna. Mężczyzna uderzył ratownika medycznego oraz znieważył, naruszył nietykalność cielesną i kierował groźby karalne wobec interweniującego policjanta. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące 27-latek spędzi w areszcie tymczasowym.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę na terenie jednej z krośnieńskich galerii. Po godz. 20.00 policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na ul. Bursaki w Krośnie, leży nietrzeźwy mężczyzna. Na miejscu, funkcjonariusze zastali ratowników medycznych, którzy udzielali mu pomocy. W pewnym momencie, podczas zaopatrywania go, mężczyzna uderzył jednego z ratowników.

Podczas wykonywanych czynności, 27-latek stał się agresywny. Znieważył, naruszył nietykalność cielesną oraz kierował groźby pozbawienia życia wobec interweniującego policjanta.

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej ratownika oraz znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej oraz kierowania gróźb karalnych wobec funkcjonariusza.

Decyzją sądu wobec 27- letniego mieszkańca Krosna został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Przypominamy, że personel medyczny, tak jak w przypadku policjantów, podczas wykonywania swoich obowiązków korzysta ze statusu funkcjonariuszy publicznych i podlega szczególnej ochronie prawnej. Naruszenie nietykalności cielesnej lekarzy, ratowników medycznych, czy też pielęgniarek wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi - grzywną, ograniczeniem wolności, a nawet karą pozbawienia wolności do 3 lat.