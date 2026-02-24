95 lat Lotnictwa Policji Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Rok 2026 ma dla Lotnictwa Policji wymiar szczególny – formacja obchodzi 95. rocznicę swojego istnienia. To nie tylko symbol ciągłości i bogatego doświadczenia, ale także dowód na to, że formacja zmienia się i skutecznie odpowiada na współczesne wyzwania.

Ostatnie pięć lat to czas intensywnego rozwoju i wyraźnego wzmocnienia potencjału operacyjnego. Dzięki programom modernizacyjnym oraz wsparciu środków krajowych i unijnych flota śmigłowcowa została całkowicie ujednolicona i osiągnęła docelowy kształt. Do służby wprowadzono nowoczesne maszyny, które dziś stanowią fundament lotniczego wsparcia Policji. Formacja dysponuje obecnie pięcioma wielozadaniowymi śmigłowcami S-70i Black Hawk, siedmioma patrolowo-obserwacyjnymi Bellami-407GXi oraz dwoma Bellami-206.

Nowe statki powietrzne oznaczają większy zasięg działania, nowoczesne wyposażenie i większe możliwości operacyjne. W praktyce przekłada się to na szybsze reagowanie oraz skuteczniejsze wsparcie działań kontrterrorystycznych, patrolowych i poszukiwawczych. To także realne zwiększenie bezpieczeństwa policjantów realizujących zadania zarówno w powietrzu, jak i na ziemi.

Rola lotnictwa policyjnego wykracza poza zadania stricte policyjne. Zarząd Lotnictwa Policji GSP KGP wspierał Straż Graniczną w zabezpieczeniu wschodniej granicy państwa, współpracuje z górskimi służbami ratowniczymi przy akcjach w trudnym terenie oraz uczestniczy we wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach. Policyjni lotnicy współdziałali również z Państwową Strażą Pożarną m.in. podczas akcji ratowniczych w czasie powodzi, jak ta z 2024 roku na południu Polski, a także przy gaszeniu pożarów w parkach narodowych w kraju i za granicą (m.in. w Turcji i Czechach) z wykorzystaniem specjalistycznych zbiorników Bambi Bucket.

Szczególne znaczenie mają również loty ratujące życie. Na pokładach policyjnych śmigłowców transportowane są organy do przeszczepów - serce, wątroba, nerki czy płuca - a także pacjenci wymagający pilnej interwencji wyspecjalizowanych zespołów medycznych, na przykład kardiologicznych.

Rozwój Lotnictwa Policji to nie tylko nowoczesny sprzęt. Równolegle prowadzona jest modernizacja baz w Sekcjach Lotnictwa Policji przy komendach wojewódzkich. Planowane są remonty hangarów na Lotnisku Warszawa-Babice oraz odbudowa Sekcji Lotnictwa Policji w Poznaniu. W przygotowaniu jest również wdrożenie symulatora lotów śmigłowca Black Hawk, który umożliwi prowadzenie zaawansowanych i bezpiecznych szkoleń załóg lotniczych oraz funkcjonariuszy realizujących działania desantowe i ewakuacyjne.

Równocześnie formacja konsekwentnie wzmacnia swój potencjał kadrowy. Zarząd Lotnictwa Policji GSP KGP pozyskuje pilotów ze środowiska wojskowego i cywilnego, a także szkoli funkcjonariuszy posiadających odpowiednie predyspozycje do służby w powietrzu. Policyjni piloci regularnie uczestniczą w szkoleniach krajowych i zagranicznych, stale podnosząc swoje kwalifikacje.

Ostatnie lata pokazały, że potrafimy przejść od planów do konkretnych działań. Zmodernizowaliśmy flotę i wzmocniliśmy nasze możliwości operacyjne, ale przed nami kolejne wyzwania. Chcemy rozwijać Lotnictwo Policji w oparciu o nowoczesny sprzęt, stabilne zaplecze techniczne i dobrze wyszkoloną kadrę. Naszym celem jest pełna gotowość do wsparcia każdej jednostki Policji i niesienie wsparcia innym służbom, zawsze wtedy, gdy jest i będzie to potrzebne - mówi insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP.