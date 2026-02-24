Szybka i skuteczna reakcja lubińskich policjantów uratowała życie mężczyzny Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci często w trakcie służby mają do czynienia z osobami w silnym kryzysie emocjonalnym. To interwencje wymagające natychmiastowej reakcji, ogromnej odpowiedzialności i profesjonalizmu – nierzadko podejmowane są w warunkach zagrożenia zdrowia i życia. Tak było w ubiegłym tygodniu. Funkcjonariusze lubińskiej komendy jadąc drogą ekspresową S3 na trasie Legnica - Lubin, zauważyli mężczyznę stojącego na wiadukcie nad jezdnią. Sytuacja była dynamiczna i potencjalnie niebezpieczna - zarówno dla niego, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci Wydziału Prewencji lubińskiej komendy wracając z interwencji przemieszczali się drogą S3 w kierunku Lubina. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który stał na wiadukcie, a jego nerwowe zachowanie sugerowało, że może z niego skoczyć.

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w jego stronę, aby zapobiec tragedii. Mundurowi zachowali spokój i profesjonalizm, nawiązali kontakt z mężczyzną oraz skutecznie odciągnęli go od barierek ochronnych, zapewniając mu bezpieczeństwo. W trakcie rozmowy, oświadczył, że od kilku dni zmaga się z kryzysem emocjonalnym i tego dnia podjął dramatyczną decyzję. Dodał również, że wcześniej zażył środki odurzające, po których jego stan psychiczny uległ pogorszeniu.

O zdarzeniu został poinformowany dyżurny, który powiadomił pogotowie ratunkowe. Policjanci uspokoili mężczyznę i podczas rozmowy z nim przedstawili możliwości pomocy osobom w kryzysie emocjonalnym.

Mężczyzna trafił pod opiekę lekarską. Spostrzegawczość, natychmiastowa reakcja, sprawne działanie i empatia policjantów, uratowały jego życie. Gdyby pomoc nie przyszła na czas, mogłoby dojść do tragedii.

Kryzys emocjonalny nie wybiera wieku, zawodu ani sytuacji życiowej. W takich chwilach zdrowie, a nawet życie człowieka może być realnie zagrożone. Dlatego tak ważna jest czujność otoczenia oraz gotowość do udzielenia wsparcia.

Jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić, każdy z nas może mieć słabsze chwile. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ten trudny czas, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Twój telefon może uratować czyjeś życie! Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że zdrowie i życie innej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację, w której znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. W takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas!