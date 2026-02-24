Bus z kradzionymi tablicami i łomy w bagażniku - 37 i 41-latek zatrzymani Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Rutynowy patrol namysłowskich policjantów w gminie Wilków doprowadził do zatrzymania dwóch mężczyzn podróżujących busem na kradzionych tablicach rejestracyjnych. W bagażniku pojazdu mundurowi znaleźli łomy, kanistry i sprzęt noktowizyjny. Na dodatek kierowca był nietrzeźwy, poszukiwany do odbycia kary więzienia i objęty sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. 37-latkowi i jego 41-letniemu pasażerowi grozi do 5 lat więzienia.

17 lutego br. podczas nocnego patrolu namysłowscy funkcjonariusze zwrócili uwagę na busa, znajdującego się w rejonie sklepów spożywczych na terenie gminy Wilków. Jak zauważyli mundurowi, kierowca miał nie lada problem z zaparkowaniem. Funkcjonariusze postanowili skontrolować podróżujących pojazdem.

W samochodzie siedziało dwóch mężczyzn. Już na początku kontroli policjanci wyczuli od kierowcy wyraźną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało blisko pół promila alkoholu w organizmie 37-latka.To był dopiero początek jego problemów.

Jak ustalili policjanci, mieszkaniec Dolnego Śląska był osobą poszukiwaną do odbycia kary prawie roku pozbawienia wolności za wcześniejsze kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W toku dalszej kontroli policjanci ustalili, że tablice rejestracyjne zamontowane w busie nie należą do tego pojazdu. Z kolei w bagażniku policjanci znaleźli kanistry, łomy oraz sprzęt noktowizyjny. 37-latek oraz jego 41-letni pasażer przyznali, że ukradli tablice rejestracyjne z innego auta. Tłumaczyli, że chcieli ukraść korę sprzed sklepu i jednocześnie uniknąć identyfikacji swojego pojazdu. Obaj zostali zatrzymani i przewiezieni do jednostki Policji.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego 37-latek usłyszał zarzuty kradzieży i użycia cudzych tablic rejestracyjnych oraz niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Z uwagi na to, że był poszukiwany trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące. Z kolei 41-letni towarzysz odpowie za kradzież oraz używanie nielegalnych tablic. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Opolu / mw)