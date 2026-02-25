Komendant Główny Policji przekazał zwycięzcy licytacji WOŚP czapkę generalską i voucher na zwiedzanie bazy lotnictwa Data publikacji 25.02.2026 Powrót Drukuj W gmachu Komendy Głównej Policji gen. insp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji wręczył Panu dr. Michałowi Hudzikowi wylicytowany zestaw: oryginalną czapkę generalską oraz voucher na zwiedzanie bazy Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP.

W tym roku policyjne aukcje wystawione w ramach 34. Finału WOŚP cieszyły się dużym zainteresowaniem. W samej licytacji udział wzięło kilkadziesiąt osób, a ostateczna kwota przekroczyła oczekiwania organizatorów.

Oryginalna czapka generalska to element umundurowania, który stanowi wyjątkowy przedmiot kolekcjonerski i symbol najwyższego stopnia w policyjnej hierarchii. Z kolei unikatowy voucher na zwiedzanie bazy Lotnictwa Policji to możliwość poznania zaplecza jednej z najbardziej wyspecjalizowanych komórek formacji - zobaczenia sprzętu, infrastruktury oraz poznania kulis służby policyjnych lotników. Nagroda miała również wymiar jubileuszowy - została przekazana w roku obchodów 95-lecia Lotnictwa Policji, podkreślając dorobek i znaczenie tej formacji w strukturach Policji.

(BKS KGP, foto: Grzegorz Utnik Gabinet KGP)