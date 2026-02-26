Rozbita grupa przestępcza podejrzana o wyłudzenie co najmniej 5 milionów złotych Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zlikwidowali grupę przestępczą działającą w Kolnie. Zatrzymali także podejrzanego o kierowanie tą grupą 45-letniego mężczyznę. Zatrzymane osoby podejrzane są o między innymi o pomoc w wyłudzaniu kredytów w bankach. Zatrzymanym grożą kary od 8 do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

3 lata temu policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wpadli na trop grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy. Do tej sprawy w szeroko zakrojonych działaniach mundurowi z komendy miejskiej wspierani przez funkcjonariuszy z komendy wojewódzkiej i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na początku lutego zatrzymali siedem osób. Wszyscy to mieszkańcy Kolna, tam też zostali zatrzymani.

W toku prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że zatrzymane osoby zajmowały się działalnością doradczą w zakresie obsługi prawnej, a w szczególności pozyskiwaniem dotacji, zakładaniem fundacji, poszukiwaniem finansowania dla przedsiębiorców oraz pomocy przy oddłużeniach dla osób prywatnych i firm. Przestępczy proceder polegał na tym, że pod pretekstem pozyskiwania finansowania oraz pomocy przy oddłużaniu osób prywatnych i firm, grupa pomagała tym osobom w wyłudzaniu kredytów w bankach poprzez między innymi dostarczanie im stwierdzających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniach i osiąganych zarobkach, w zamian za otrzymywaną prowizję gotówkowa.

Pracujący nad sprawą policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę oraz sześć innych osób w wieku od 32 do 40 lat. Policjanci przeszukali w sumie 11 miejsc, które były związane z działalnością przestępczą. W czasie przeszukań w Kolnie i w Warszawie mundurowi znaleźli między innymi narkotyki, pistolety na sprężone powietrze, pałki, dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Część narkotyków mundurowi znaleźli w sejfie w kancelarii. Zabezpieczone narkotyki trafiły do badań laboratoryjnych. Policjanci zabezpieczyli ponad 22 tysiące złotych i blisko 4 tysiące euro.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym osobom zarzutów. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przedstawił podejrzanemu 45-letniemu mężczyźnie zarzut kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi za to kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Pozostali członkowie grupy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W wyniku przestępczej działalności grupy szacuje się, że banki mogły stracić na tym procederze nie mniej niż 5 milionów złotych.

(KWP w Białymstoku / kc)