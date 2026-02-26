Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Totalizatorem Sportowym Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj W dniu 25 lutego 2026 roku w siedzibie Totalizatora Sportowego podpisany został list intencyjny pomiędzy Komendantem Głównym Policji gen. insp. Markiem Boroniem a Totalizatorem Sportowym reprezentowanym przez Panią Beatę Stelmach Prezesa Zarządu i Pana Mariusza Błaszkiewicza – członka Zarządu nadzorującego obszar finansów i inwestycji.

Ze strony Komendy Głównej Policji w uroczystości wzięli także udział: podinsp. Ewelina Mączkorowska - Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, insp. Karol Stojak - Dyrektor Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych, insp. Przemysław Więcław – Dyrektor Biura Łączności i Informatyki, insp. Michał Zugaj Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz insp. Rafał Wasiak Radca Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Totalizator Sportowy reprezentowali również: Piotr Papis – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa oraz Adam Chwalisz – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego.

Intencją podpisania listu jest nawiązanie współpracy w obszarze identyfikowania mechanizmów i ograniczania zjawiska nielegalnego hazardu, stanowiącego coraz większe wyzwanie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa oraz ochrony obywateli przed negatywnymi skutkami podejmowanej w tym obszarze działalności przestępczej.

Totalizator Sportowy, jako legalny organizator gier hazardowych, posiada unikalne kompetencje w zakresie mechanizmów funkcjonowania rynku gier losowych. Doświadczenie jakim dysponuje spółka stanowi cenne źródło wiedzy dla Policji będącej jednym z głównych organów odpowiadających za identyfikowanie i zwalczanie przestępczości.

Kluczowym obszarem zainicjowanej współpracy jest również wzmacnianie potencjału analitycznego obu stron – potencjału priorytetowego w realiach współczesnej, cyfrowej rzeczywistości, w której nielegalny hazard rozwija się coraz szybciej i przybiera nowe, trudniejsze do wykrycia formy.

Ekspercka wiedza Totalizatora Sportowego oraz kompetencje Policji pozwolą zbudować spójny i skuteczny system przeciwdziałania nielegalnemu hazardowi, wzmacniając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa obywateli.

(KGP / Foto: Grzegorz Utnik Gabinet KGP)