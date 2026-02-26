Oszukiwała gabinet stomatologiczny, w którym pracowała Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj Garwolińscy policjanci zatrzymali 29-letnią pracownicę gabinetu stomatologicznego, która według ustaleń śledczych, manipulowała wycenami planów leczenia i przywłaszczała różnice w płatnościach. Oszustwa spowodowały straty przekraczające 200 tys. zł. Za popełnione przestępstwa kobiecie grozi do 8 lat więzienia.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie udaremnili funkcjonowanie procederu, który przez dłuższy czas drenował konto jednej ze spółek stomatologicznych.

Jak ustalili policjanci, 29-letnia pracownica gabinetu miała opracowywać dla pacjentów indywidualne plany leczenia protetycznego i stomatologicznego, a następnie… manipulować ich wyceną.

Kobieta pozorowała udzielanie rabatów, wprowadzała do systemu zaniżone kwoty, a różnicę przywłaszczała. Z ustaleń śledczych wynika, że proceder miał charakter wieloczynowy, a straty spółki przekroczyły 200 tys. zł.

Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez podejrzaną policjanci zabezpieczyli znaczną sumę gotówki, która może pochodzić z przestępczej działalności. 29-latka została zatrzymana. Postępowanie przygotowawcze trwa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zarzutów. Kobiecie za oszustwo grozi do 8 lat więzienia.

(KWP w Radomiu /aw)