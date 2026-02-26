Ucieczka ciągnikiem zakończona w rzece Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj Mundurowi dali kierowcy sygnały do zatrzymania, jednak ten je zignorował i zaczął uciekać. 20-letni kierowca zjechał z drogi na pole, a następnie wjechał do rzeki, gdzie unieruchomił ciągnik. Mężczyzna został zatrzymany i odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Dyżurny zambrowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o kierującym ciągnikiem rolniczym, który poruszał się drogą krajową nr 63 w kierunku miasta, do którego wsiadł po kłótni z kuzynem. Na miejsce skierowano dzielnicowych, którzy szybko zauważyli wskazany pojazd i podjęli próbę zatrzymania go do kontroli drogowej. Kierujący zignorował polecenia funkcjonariuszy i zaczął uciekać. W pewnym momencie zjechał z drogi i wjechał na pole, gdzie dalej próbował uciekać przed policjantami. Pościg zakończył się dopiero w rejonie rzeki, gdy kierujący wjechał do wody. Przód pojazdu ugrzązł, a silnik zgasł, co uniemożliwiło dalszą jazdę. Policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca Zambrowa, który był trzeźwy, a policjantom powiedział, że jechał na przejażdżkę.

Mężczyzna stracił prawo jazdy i noc spędził w policyjnym areszcie. Następnego dnia usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Odpowie również za popełnione wykroczenia prowadzenie pojazdu mimo obowiązujących ograniczeń. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / mw)