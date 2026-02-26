Szybka reakcja świadka i policjantów uratowała seniora Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki czujności mieszkańca oraz natychmiastowej interwencji poddębickich policjantów pomoc otrzymał 78-letni mężczyzna, który po upadku przez kilka godzin nie mógł się podnieść i krzyczał o ratunek . Zgłaszający, słysząc niepokojące krzyki powiadomił służby. Szybkie i zdecydowane działania funkcjonariuszy pozwoliły w porę dotrzeć do potrzebującego i udzielić mu niezbędnej pomocy.

Wczoraj, 25 lutego 2026 roku, w środku nocy do dyżurnego poddębickiej jednostki wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca, który usłyszał wołanie o pomoc dochodzące z jednej z klatek schodowych bloku w Poddębicach. Zgłaszający poinformował, że słyszy krzyki mężczyzny wzywającego ratunku, jednak nie był w stanie określić dokładnego miejsca, z którego dochodził głos.

Już po kilku minutach na miejsce skierowana została załoga policyjna. Funkcjonariusze weszli na klatkę schodową wskazanego bloku. Na drugim piętrze usłyszeli głośne wołanie o pomoc dochodzące z wyższej kondygnacji. Policjanci natychmiast weszli piętro wyżej, gdzie po chwili ponownie usłyszeli rozpaczliwe krzyki. Z jednego z mieszkań odezwał się mężczyzna, który wzywał pomocy i prosił o jak najszybsze wejście do lokalu. W związku z realnym zagrożeniem życia i zdrowia osoby znajdującej się w środku, funkcjonariusze podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania.

Po wejściu do środka w jednym z pokoi policjanci zastali leżącego na podłodze, w wąskim przejściu pomiędzy łóżkiem a meblami, starszego mężczyznę. 78-latek poinformował, że około godziny 22:00 przewrócił się i z uwagi na swoją niepełnosprawność nie był w stanie samodzielnie się podnieść. Przez kilka godzin nawoływał. Funkcjonariusze udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy oraz monitorowali jego stan do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Na miejsce wezwano także rodzinę seniora, która przybyła do mieszkania i zobowiązała się do zapewnienia mu dalszej opieki.

Dziękujemy świadkowi za właściwą reakcję i niezwłoczne powiadomienie służb. To kolejny przykład, jak ogromne znaczenie ma czujność i wrażliwość na sygnały mogące świadczyć o zagrożeniu zdrowia lub życia drugiego człowieka.

Pamiętajmy - każdy sygnał o możliwym zagrożeniu warto sprawdzić. Jedna decyzja o wykonaniu telefonu może uratować czyjeś życie.

(KWP w Łodzi / mw)