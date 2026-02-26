Czterech zatrzymanych za pobicie i uszkodzenie mienia Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Pragi Południe zatrzymali czterech obywateli Ukrainy, którzy zaatakowali kierowcę taksówki. Dwóch 19-latków, 21-latek i 25-latek wspólnie pobili pokrzywdzonego. Mężczyźni uszkodzili także taksówkę. W chwili zatrzymania byli pod wpływem alkoholu. Usłyszeli zarzuty. Podejrzani zostali objęci policyjnymi dozorami i zakazami zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.

Policjanci z Pragi Południe interweniowali w związku ze zgłoszeniem pochodzącym od kierowcy taksówki.

Okazało się, że przewoził na Grochów czterech obywateli Ukrainy. Z jego relacji wynikało, że wszyscy byli bardzo pijani. Dlatego właśnie, kiedy dotarli pod wskazany adres, kierowca musiał pomóc jednemu z mężczyzn wysiąść z samochodu, ponieważ ten sam nie miał siły, a pozostali nie mogli sobie z nim poradzić.

Wtedy też nagle, bez powodu, doszło do jakiegoś nieporozumienia i przepychanek. Pasażerowie zaatakowali kierowcę i go pobili. Uszkodzili też lusterka w samochodzie i zarysowali karoserię.

Policjanci wezwali pomoc medyczną do pokrzywdzonego i podjęli poszukiwania za podejrzanymi. Cała czwórka została przez nich zatrzymana niedługo później w jednym z pobliskich mieszkań.

Na miejscu policjanci zabezpieczyli odzież zatrzymanych, która nosiła ślady szarpaniny i bójki. Kryminalni i śledczy z dochodzeniówki zgromadzili obszerny materiał dowodowy.

Na tej podstawie mężczyźni usłyszeli zarzuty. Wszyscy odpowiedzą za pobicie, 21-latek i jeden z 19-latków dodatkowo też i za uszkodzenie mienia.

Wobec podejrzanych zastosowano dozory policyjne i objęto ich zakazami zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa - Praga-Południe.