Wspólne działania policjantów z Wawra i Straży Granicznej Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj W miniony weekend na terenie Wawra zostały przeprowadzone zainicjowane przez Straż Graniczną działania polegające na kontroli miejsc przebywania obcokrajowców pod kątem legalności ich pobytu w naszym kraju. Aktywny udział wzięli w nich policjanci pionu kryminalnego z komisariatu przy ulicy Mrówczej oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. W efekcie przeprowadzonych czynności zostało zatrzymanych 6 osób.

W minioną niedzielę (22 lutego) na terenie Wawra zostały przeprowadzone zaplanowane wcześniej i zainicjowane przez Straż Graniczną działania związane z legalnością pobytu w Polsce obcokrajowców.

Policjanci pionu kryminalnego z komisariatu przy ulicy Mrówczej wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej dokonali kontroli znajdujących się na podległym terenie hosteli, w których zamieszkują osoby spoza Polski. Chodziło o sprawdzenie, czy przebywają w Polsce legalnie.

W wyniku przeprowadzonych czynności w 7 wytypowanych placówkach strażnicy i policjanci zatrzymali łącznie 6 osób, 4 obywateli Uzbekistanu, obywatela Gruzji i Wenezueli.

Osoby te pozostały w dyspozycji Straży Granicznej.

Jak podaje Straż Graniczna, "wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne. W przypadku trzech obywateli Uzbekistanu i Wenezuelczyka zakończyły się one wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu z zakazem ponownego wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen na okres od 6 do 18 miesięcy. Natomiast pozostali dwaj zatrzymani – obywatele Uzbekistanu oraz obywatel Gruzji otrzymali decyzje zobowiązujące do przymusowego opuszczenia terytorium naszego kraju z orzeczeniem zakazu wjazdu na teren Schengen na okres 2 i 3 lat. Do czasu zrealizowania deportacji, mężczyźni zostaną umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców."