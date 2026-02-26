Kierował wobec lekarza groźby pozbawienia życia, został zatrzymany przez policjantów Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj 17 lutego br. funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Krakowie zatrzymali 35-latka, który kilka dni wcześniej kierował groźby pozbawienia życia wobec lekarza. Mężczyzna decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu na okres dwóch miesięcy. Grozi mu do 3 lat więzienia.

13 lutego br. w jednej z krakowskich przychodni lekarskich pacjent miał kierować groźby pozbawienia życia wobec lekarza. Medyk zgłosił sprawę policjantom z Komisariatu Policji I w Krakowie, którzy zajęli się ustaleniem personaliów agresora. 17 lutego br. kryminalni z „jedynki” pojechali do jednego z mieszkań na terenie Ugorka, gdzie zamieszkiwać miał wytypowany przez nich mężczyzna.

Na miejscu funkcjonariusze zastali i wylegitymowali 35-latka oraz potwierdzili, że mężczyzna jest poszukiwaną przez nich osobą. 35-latek został przewieziony do Komisariatu Policji I w Krakowie, gdzie wykonano z nim niezbędne czynności. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kierowania gróźb karalnych.

20 lutego br. sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

Za groźby karalne 35-latkowi grozi do trzech lat więzienia.

(KWP w Krakowie / kc)