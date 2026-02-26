Zatrzymany sprawca pobicia ze skutkiem śmiertelnym Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj Zatrzymany przez ścinawskich policjantów 29-latek spędzi w tymczasowym areszcie najbliższe 3 miesiące. Jest podejrzany o pobicie, które doprowadziło do śmierci 52-latka. Zebrany przez policjantów obszerny materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia podejrzanemu zarzutu, a sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Teraz 29-latkowi może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Ścinawa. Dyżurny stanowiska kierowania lubińskiej komendy otrzymał informację od świadków o szarpaninie pomiędzy dwoma mężczyznami. Z przekazanych informacji wynikało również, że pomiędzy mężczyznami chwilę wcześniej doszło do awantury słownej.

We wskazanym w zgłoszeniu mundurowi zastali dwóch mężczyzn 29-latka oraz starszego 52-latka. W toku prowadzonych czynności policjanci potwierdzili, że w chwili zdarzenia mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Po uprzedniej wymianie słów pomiędzy mężczyznami doszło do szarpaniny, w wyniku której poszkodowany został starszy 52-latek. W chwili przyjazdu na miejsce starszy z mężczyzn z widocznymi obrażeniami ciała leżał na parkingu przed sklepem. Z uwagi na niską temperaturę, funkcjonariusze ułożyli go na kocu termicznym, okryli i monitorowali jego stan do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Obaj uczestnicy zdarzenia byli pod silnym wpływem alkoholu, co znacznie utrudniało ustalenie dokładnego przebiegu zajścia. Mężczyźni byli dobrze znani miejscowym stróżom prawa z wcześniejszych, licznych interwencji.

Ze względu na doznane obrażenia ciała 52-latek został przetransportowany do szpitala w celu udzielenia pomocy medycznej. Natomiast młodszy 29-latek trafił do policyjnej celi. Jak wynika z akt sprawy początkowo policjanci nie otrzymali od personelu medycznego informacji o pogarszającym się stanie zdrowia poszkodowanego 52-latka.

Niemniej jednak śledczy z Lubina kontynuowali zainicjowane czynności, co ważniejsze zabezpieczyli monitoring z utrwalonym przebiegiem całego zdarzenia. Jak się okazało analiza tego materiału była kluczowym dowodem w dalszym postępowaniu.

Na pewnym etapie postępowania policjanci potwierdzili, że stan zdrowia 52-latka pogorszył się i z tego powodu zaistniała uzasadniona podstawa do przetransportowania go do innej placówki medycznej. Niestety kilka dni później mężczyzna zmarł.

W tym momencie sprawy nabrały tempa – 29-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Jak wynika z akt sprawy mężczyzna ten wielokrotnie przewijał się w policyjnej kartotece, między innymi za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowi, a także mieniu.

Po zapoznaniu się z obszernym materiałem dowodowym zebranym przez policjantów sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Niebawem sprawa znajdzie swój finał w sądzie. 29-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

