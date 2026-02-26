Policjanci uratowali dwie osoby przed śmiercią w pożarze Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów z Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego biłgorajskiej komendy dwoje 42-latków nie straciło życia w pożarze. Mundurowi, którzy jako pierwsi zauważyli dym wydobywający się z budynku natychmiast wbiegli do środka ratując tym samym życie dwóm osobom. Do czasu przyjazdu straży pożarnej funkcjonariusze próbowali gasić pożar.

Młodszy aspirant Bartłomiej Matuszewski oraz starszy posterunkowy Paweł Marczak podczas patrolu miasta zauważyli dym wydobywający się z domu jednorodzinnego znajdującego się w Biłgoraju.

Policjanci natychmiast udali się do budynku chcąc sprawdzić czy wewnątrz znajdują się jakieś osoby. Pomimo tego, że cały budynek był zadymiony a przez to widoczność wewnątrz była ograniczona, w jednym z pomieszczeń odnaleźli dwie osoby leżące na częściowo płonącej kanapie. Kobieta została wyniesiona a mężczyzna wyprowadzony przez policjantów na zewnątrz.

Policjanci ryzykując własnym zdrowiem i życiem sprawdzili pozostałe pomieszczenia, na szczęście w budynku nie było innych osób. Udzielili pomocy przedmedycznej poszkodowanym i wezwali na miejsce straż pożarną oraz pogotowie, następnie przystąpili do gaszenia pożaru. Pomocy udzieliła im właścicielka znajdującego się naprzeciwko zakładu fryzjerskiego, która użyczyła im pojemników i wody. Policjanci gasili pożar do czasu przyjazdu straży pożarnej.

Osoby poszkodowane to para w kryzysie bezdomności, oboje w wieku 42 lat. Jak wstępnie ustalili strażacy, pożar prawdopodobnie rozpoczął się od promiennika gazowego, tak zwanego „słoneczka”.

Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala na szczęście nie odnieśli poważnych obrażeń. Do szpitala z podejrzeniem zatrucia czadem trafił również jeden z policjantów.

Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów para 42-latków nie straciła życia w pożarze. Swoją postawą udowodnili, że słowa "pomagamy i chronimy" to dewiza, która przyświeca policjantom każdego dnia w ich codziennej służbie.

(KWP w Lublinie / mw)