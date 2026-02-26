Policjanci odzyskali skradzionego busa. Zatrzymany mężczyzna poszukiwany ENA Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie odzyskali skradziony samochód marki Citroen Jumper o wartości blisko 190 tysięcy złotych. Pojazd został skradziony 13 listopada 2025 roku z jednego z parkingów osiedlowych na terenie Świebodzina. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy pionu kryminalnego auto zostało odnalezione, a podejrzewany o jego kradzież mężczyzna zatrzymany.

Sprawa miała swój początek w listopadzie 2025 roku, kiedy właściciel pojazdu zgłosił jego kradzież. Policjanci natychmiast przystąpili do działań, zabezpieczając monitoring oraz analizując możliwe kierunki przemieszczania się skradzionego samochodu. Funkcjonariusze kryminalni prowadzili czynności operacyjne, które pozwoliły na szybkie wytypowanie osoby mogącej mieć związek ze zdarzeniem. W toku prowadzonych działań mundurowi ustalili miejsce, w którym może znajdować się pojazd. Samochód został odnaleziony na terenie jednej z posesji w sąsiednim powiecie.

Policjanci zatrzymali 33-latka podejrzanego o dokonanie kradzieży z włamaniem. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego za kradzieże samochodów na terenie Niemiec. Dodatkowo posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, który złamał, kierując skradzionym autem. Zatrzymany usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kierowania pojazdem pomimo obowiązującego zakazu. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie wobec 33-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.

Przestępczość samochodowa wciąż stanowi istotny problem dla społeczeństwa. Sprawcy często działają szybko, a skradzione pojazdy trafiają do tak zwanych „dziupli” lub są wywożone za granicę. Dlatego tak ważna jest szybka reakcja oraz ścisła współpraca policjantów różnych pionów. Dzięki skutecznej pracy świebodzińskich kryminalnych kolejny skradziony pojazd wróci do właściciela, a sprawca poniesie konsekwencje swoich działań.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim /aw)