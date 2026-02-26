Chciała zainwestować, straciła ponad 150 tysięcy złotych. Oszust wrócił po więcej - "wpadł" w policyjną zasadzkę Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj Lubartowscy kryminalni zatrzymali 23-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie na szkodę mieszkanki Lubartowa. Kobieta straciła łącznie ponad 150 tysięcy złotych, wierząc, że inwestuje w akcje, złoto i srebro. Gdy oszust wrócił po następne 40 tysięcy złotych, na miejscu czekali już policjanci. Wczoraj sąd zastosował wobec sprawcy areszt tymczasowy. Apelujemy kolejny raz o wyjątkową ostrożność!

Wszystko zaczęło się od reklamy umieszczonej w Internecie dotyczącej inwestycji w spółkę Orlen. Kobieta pozostawiła swój numer kontaktowy. Wkrótce odezwał się do niej mężczyzna przedstawiający się jako manager. Przekonywał o szybkim i wysokim zysku. Warunkiem rozpoczęcia inwestycji była wpłata 800 złotych- kobieta, zachęcona obietnicami- wygenerowała kod Blik i przekazała pieniądze.

Następnego dnia skontaktował się z nią kolejny mężczyzna, który zaproponował inwestowanie w złoto i srebro. Przesłał specjalny link, dzięki któremu 61-latka mogła obserwować rzekome zyski. Aby je uruchomić, miała wpłacić kolejne środki. Kobieta wygenerowała następny kod Blik i przekazała 1200 złotych.

W kolejnych dniach, stosując się do poleceń oszustów, wykonywała kilkanaście przelewów na różne kwoty od 2 do 5 tysięcy złotych. Zaciągnęła również pożyczkę w kwocie 50 tysięcy złotych. Dodatkowo za namową oszustów przekazała kurierowi 40 tysięcy złotych w gotówce. Łącznie straciła ponad 150 000 złotych.

Kilka dni temu przestępcy ponownie nawiązali kontakt z pokrzywdzoną, namawiając ją do kolejnej wpłaty i przekazania 40 tysięcy złotych na kolejne inwestycje. Tym razem kobieta nie dała się oszukać i szybko powiadomiła policjantów. Funkcjonariusze czekali na „kuriera” w umówionym miejscu odbioru pieniędzy.

Na miejscu zjawił się młody mężczyzna - jak się okazało 23-letni obywatel Ukrainy. W chwili, gdy próbowali odebrać gotówkę, został zatrzymany przez policjantów. Trafił do lubartowskiej jednostki policji.

Wczoraj, Sąd Rejonowy w Lubartowie zastosował wobec mężczyzny ponad dwumiesięczny areszt tymczasowy.

23-latkowi za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy o ostrożności podczas wykonywania internetowych transakcji. Nie wierz w „gwarantowane zyski” i szybkie inwestycje znalezione w internecie. Zanim przekażesz pieniądze – sprawdź źródło i skonsultuj się z kimś zaufanym.