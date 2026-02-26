Krakowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w magazynie ukrywali prawie 2 mln szt. nielegalnych wyrobów tytoniowych Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj W miniony poniedziałek krakowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w hali magazynowej we wschodniej części miasta ukrywali blisko 2 mln szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku wyniosłyby ponad 3 mln 300 tys. zł.

23 lutego br., policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji z siedzibą w Krakowie, udali się na jedną z ulic we wschodniej części miasta, gdzie znajdował się magazyn, w którym według policyjnych ustaleń miały znajdować się nielegalne wyroby tytoniowe. Podczas obserwacji tego miejsca policjanci zauważyli dwóch mężczyzn, którzy w pewnym momencie weszli do środka obiektu. W związku z tym policjanci również tam weszli. Na miejscu wylegitymowali 67-latka oraz jego 70-letniego kolegę.

Funkcjonariusze podczas przeszukania ujawnili i zabezpieczyli w sumie ponad 1 mln 900 tys. szt. papierosów nie posiadających polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar został zabezpieczony, natomiast mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnej jednostki. Jeszcze tego samego dnia trafili oni do policyjnego aresztu. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku przekroczyłyby kwotę 3 mln 300 tys. zł.

Mężczyznom za ich przestępczą działalność grozi wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności, bądź obie te kary łącznie. Dodatkowo sprawa będzie badana również pod kątem podrabiania znaków towarowych za co grozić może do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast jeśli policjanci ustalą, że mężczyźni w ten sposób uzyskali stałe źródło dochodu, kara pozbawienia wolności może sięgać nawet 5 lat.

(KWP w Krakowie / mw)