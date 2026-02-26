43-latek zatrzymany za prezentowanie treści pornograficznych Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wołczyna zatrzymali poszukiwanego 43-letniego mężczyznę, który próbował uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Zatrzymany był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Kluczborku w związku z prawomocnym wyrokiem za prezentowanie treści pornograficznych osobom poniżej 15 roku życia. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnie został przewieziony do zakładu karnego.

Do zatrzymania doszło w miniony weekend, kiedy to policjanci z posterunku w Wołczynie namierzyli poszukiwanego mężczyznę na terenie gminy. 43-latek, na którym ciążył nakaz doprowadzenia, nie krył zaskoczenia wizytą mundurowych. Zatrzymany był obięty nakazem doprowadzenia wydanym w z związku z prawomocnym wyrokiem skazującym za prezentowanie treści pornograficznych małoletnim poniżej 15 roku życia.

Dzięki skutecznym działaniom kluczborskim policjantów mężczyzna został już osadzony w policyjnym areszcie. Zgodnie z dyspozycją sądu przewieziony został do zakładu karnego, gdzie spędzi blisko dwa lata.

(KWP w Opolu / kc)