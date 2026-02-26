Zatrzymani funkcjonariusze publiczni działający w zorganizowanej grupie przestępczej Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj W ubiegłym tygodniu policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Wydziału Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, zatrzymali na terenie garnizonu małopolskiego kolejne dwie osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się procederem hazardowym. Zatrzymani to funkcjonariusze publiczni.

W lutym br., funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, razem z funkcjonariuszami Małopolskiego Wydziału Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, do wspólnie powierzonego śledztwa przeprowadzili kolejne działania wymierzone w osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się hazardem, jak również m.in. przekazywaniem poufnych informacji i niedopełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych.

Łącznie w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie zarzuty usłyszało już siedem osób, spośród których wobec sześciu (w tym wobec czterech urzędników), sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Jak wynika z poczynionych ustaleń, podejrzani działali na terenie województwa małopolskiego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w związku z organizowaniem gier hazardowych na automatach bez koncesji, wymaganej przepisami prawa. Zakresem śledztwa objęty jest wątek związany z ochroną informacji służbowych i kontaktów z funkcjonariuszami i pracownikami instytucji skarbowych w celu pozyskiwania poufnych informacji, poprzez ich przekazywanie osobom do tego nieuprawnionym. Za te przestępstwa, w tym przestępstwa korupcyjne, grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / mw)