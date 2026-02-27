Zatrzymany poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania – współpraca w ramach ENFAST Data publikacji 27.02.2026 Powrót Drukuj Ścisła współpraca funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Olsztynie z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji oraz odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej – ENFAST, doprowadziła do zatrzymania groźnego przestępcy na terenie Hiszpanii. 49-latek był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i dwoma listami gończymi za zabójstwo i sutenerstwo. W jego sprawie rozpoczęła się już procedura ekstradycji do Polski, której efektem będzie umieszczenie mężczyzny w zakładzie karnym.

W 2020 roku mężczyzna po ponad 23-latach odbywania kary za zabójstwo został warunkowo przedterminowo zwolniony z zakładu karnego. 49-latek po wyjściu na wolność podczas okresu próby ponownie wszedł na przestępczą drogę został skazany za przestępstwo sutenerstwa. Mężczyzna, świadomy tego, że oprócz kary za przestępstwo seksualne będzie musiał odbyć także pozostałą część wyroku za zabójstwo, zaczął się ukrywać.

Mężczyzna poszukiwany był Europejskim Nakazem Aresztowania i dwoma listami gończymi. Ma do odbycia łączną karę prawie 3 lata pozbawienia wolności.

Odnalezieniem 49-latka zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Olsztynie. Policjanci ustalili, że poszukiwany opuścił terytorium RP i zaczął ukrywać się za granicą. W wyniku wykonanych sprawdzeń i intensywnych czynności służbowych uzyskali informację, że poszukiwany może przebywać na terenie Hiszpanii. Za pomocą Biura Międzynarodowej Współpracy Policji w sprawę włączono polskie przedstawicielstwo ENFAST, które nawiązało współpracę ze swoimi hiszpańskimi odpowiednikami. W tej sprawie kluczowe było wsparcie BMWP , dzięki czemu za mężczyzną został bardzo szybko wydany Europejski Nakaz Aresztowania, a to pozwoliło na dalsze działania funkcjonariuszy w Hiszpanii.

Finałem tych działań i prowadzonej wymiany informacji było wytypowanie miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny. 49-latek został zatrzymany w poniedziałek (24.02.2026) w mieście Malaga. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony i nie spodziewał się wizyty funkcjonariuszy przed swoim domem. Wobec mężczyzny wszczęto procedurę ekstradycji do Polski, co doprowadzi do jego osadzenia w zakładzie karnym.

Czym jest ENFAST

ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams) to europejska sieć zespołów policyjnych zajmujących się poszukiwaniem i zatrzymywaniem najgroźniejszych przestępców ukrywających się na terytorium Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.

Umożliwia ona bezpośrednią i szybką wymianę informacji pomiędzy policjantami poszczególnych krajów, co znacznie przyspiesza identyfikację i lokalizację osób poszukiwanych na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji realizujące zadania związane z organizowaniem międzynarodowej współpracy oraz jej rozwojem podejmuje także działania m.in. w sytuacjach niestandardowych, kiedy poszukiwania międzynarodowe są wszczynane kanałem SIS i Interpolu w ciągu kilku minut lub godzin od wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania, czy też wniosków o czerwoną notę Interpolu.

(KWP w Olsztynie / kp)