Akt oskarżenia przeciwko internetowym oszustom na inwestycje w akcje spółek paliwowych. Sprawę rozwikłali policjanci z Garwolina Data publikacji 27.02.2026 Powrót Drukuj Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm podejrzanym o oszustwa internetowe na inwestycje w akcje spółek paliwowych. Jak ustalili śledczy, 28 i 46-latek oszukali kilkanaście osób z całej Polski. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie zakończyli wielowątkowe postępowanie dotyczące oszustw internetowych związanych z rzekomymi inwestycjami w akcje spółek paliwowych. Do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko 45-letniemu mieszkańcowi powiatu dębickiego i 28-letniemu mieszkańcowi powiatu trzebnickiego.

Funkcjonariusze rozpoczęli pracę nad sprawą po przyjęciu zawiadomienia od mieszkańca powiatu garwolińskiego, który w wyniku oszustwa stracił 4 tys. zł. Ustalili, że podobnych zgłoszeń jest więcej, a pokrzywdzeni pochodzą z różnych regionów kraju. Sprawcy wykorzystywali reklamy i fałszywe strony internetowe, podszywając się pod pracowników działu inwestycji. Telefonicznie nakłaniali do wpłat na wskazane rachunki bankowe, zapewniając o pewnym zysku i bezpiecznej inwestycji.

Przy tego typu sprawach policyjna praca bywa wyjątkowo żmudna. Oszustwa inwestycyjne są z natury rozproszone. Ofiary pochodzą z różnych województw, najczęściej nie znają się nawzajem, a zgłoszenia wpływają w różnym czasie. Policjanci muszą połączyć te punkty w jedną spójną układankę.

Sprawcy działają w sieci. Korzystają z fałszywych stron, numerów, kont, a pieniądze mogą przelewać przez wiele rachunków. Ustalenie ich tożsamości wymaga wielogodzinnych analiz danych. Policjanci przeglądają historie połączeń, korespondencję, odtwarzają ścieżkę przepływu pieniędzy, a każdy wątek musi być odpowiednio udokumentowany.

W tym przypadku zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym łącznie 14 zarzutów dotyczących oszustw internetowych. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu / mw)