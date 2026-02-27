Ukrywał się, próbując uniknąć odpowiedzialności. 47-latek w rękach śląskich "łowców głów" Data publikacji 27.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, działając wspólnie z mundurowymi z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach, zatrzymali 47-latka poszukiwanego listem gończym. Mieszkaniec Zabrza do samego końca próbował uniknąć odpowiedzialności, nie zatrzymując się do kontroli drogowej. Do zatrzymania doszło na po pościgu na Autostradzie A4.

Każdego dnia funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań podejmują mozolne czynności, aby groźni przestępcy ponosili konsekwencje swoich czynności i nie unikali odpowiedzialności. Podobnie było w sprawie 47-letniego mieszkańca Zabrza. Mężczyzna był poszukiwany od 2026 roku listem gończym przez Sąd Okręgowy w Gliwicach za dokonywanie oszustw o znacznej wartości. W lutym sprawa 47-latka została przejęta przez śląskich "łowców głów”. Mundurowi ustalili, że ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości mężczyzna zmienia miejsce swojego przebywania na terenie całego kraju. Praca operacyjna pozwoliła policjantom pozyskać wiedzę, jakim pojazdem przemieszcza się Zabrzanin.

We wtorek 24 lutego „łowcy głów” wspólnie z mundurowymi z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach podjęli próbę zatrzymania pojazdu, którym miał poruszać się 47-latek. W Żernicy na autostradzie A4 poszukiwany mężczyzna nie zastosował się do wydanego polecenia zatrzymania pojazdu i podjął próbę ucieczki. Po krótkim pościgu policjanci zdołali zatrzymać kierowaną przez mężczyznę Toyotę. Na szczególne słowa uznania zasługuje postawa kierującego samochodem ciężarowym. Mężczyzna, widząc w lusterku prowadzony pościg, uniemożliwił uciekającemu mężczyźnie zjazd na drogę zbiorczą celem jego dalszej ucieczki. W związku z popełnionymi przestępstwami mężczyzna spędzi najbliższe 2 lata i 8 miesięcy w zakładzie karnym.

Zespół Poszukiwań Celowych KWP w Katowicach, nazywany potocznie „śląskimi łowcami głów”, to grupa doświadczonych policjantów, którzy każdego dnia zajmują się namierzaniem i zatrzymywaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców – osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, często za granicą. Ich praca wymaga ogromnej determinacji, wiedzy operacyjnej i współpracy z wieloma jednostkami w kraju i poza jego granicami. Dzięki ich skuteczności każdego roku w ręce wymiaru sprawiedliwości trafiają dziesiątki groźnych przestępców, którzy przez lata próbowali unikać odpowiedzialności.

(KWP w Katowicach / kp)