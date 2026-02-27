Bójka pod okiem kamer Data publikacji 27.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 4 osoby biorące udział w bójce. 19 i 25-latek mieli pobić się o względy 17-latki, a 16-latek próbował ich pogodzić. Ostatecznie 25-latek zaatakował innego mężczyznę i wszyscy pobili się między sobą. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu miejskiego. Wszyscy za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem. Za udział w bójce kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę po 14.00 wpłynęło zgłoszenie, że na Placu Kościuszki trwa bójka kilku młodych osób. Na widok policjantów wszyscy zaczęli uciekać. Mundurowi zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 25 lat oraz 17-letnią dziewczynę, wszyscy byli nietrzeźwi. Kobieta miała blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie, jej 19-letni partner 2,5 promila, natomiast 25-latek dwa promile alkoholu w organizmie. 17-latka tłumaczyła policjantom, że alkoholem częstował ją jej 19-letni chłopak.

Dzięki temu, że policjanci dysponowali wizerunkiem kolejnego z uczestników bójki, zatrzymali go po niespełna godzinie. To 16-latek, który również był nietrzeźwy i miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, a po wykonanych czynnościach trafił do Policyjnej Izby Dziecka.

Podczas czynności okazało się, że 19-letni partner dziewczyny spotkał się z 25-latkiem, bo miał do niego pretensje o kontakty z partnerką. Nad pokojowym przebiegiem spotkania miał czuwać 16-latek. 25-latek zauważył idącego mężczyznę i w obawie, że ten go zaatakuje, zrobił to pierwszy. Tłumaczył policjantom, że zrobił to w obronie własnej. Wtedy dwóch pozostałych mężczyzn również ruszyło na siebie i wywiązała się między nimi bójka.

Informację o bójce na ulicy przekazali przejeżdżający tamtędy kierowcy.Po wykonanych czynnościach 17-latka została przekazana pod opiekę matki.

Policjanci ustalili, że 16-latek biorący udział w tym zajściu miał już wcześniej inne przewinienia i w związku z tym sąd dla nieletnich podjął decyzję o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Okazało się również, że 25-latek też nie ma czystego konta i jest dobrze znany policjantom. Między innymi w październiku ubiegłego roku, strzelał z wiatrówki do taksówki, czym spowodował straty w wysokości 2000 tysięcy złotych. W grudniu 2025 roku również strzelał z wiatrówki, tym razem do okna mieszkania swojego brata powodując szkody wycenione na kwotę blisko 1400 złotych. To nie jedyne wyczyny zatrzymanego 25-latka. Policjanci prowadzą przeciwko niemu dwa postępowania w związku z groźbami jakie kierował do swojego brata i znajomej. Ostatecznie krzepki 25-latek usłyszał łącznie 5 zarzutów, a sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru Policji. 19-latek usłyszał zarzut udziału w bójce. Natomiast przeciwko 16-latkowi będzie toczyło się postępowanie w sprawach dla nieletnich. Wszyscy będą odpowiadać przed sądem. Za udział w bójce kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę fakt, że czyn miał charakter chuligański, dolna granica zagrożenia będzie zwiększona o połowę.

