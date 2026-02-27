Akcja CBŚP na autostradzie i pościg przez województwa - przejęte 50 kg marihuany Data publikacji 27.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, przeprowadzili wieloetapową operację wymierzoną w handel narkotykami na dużą skalę. W wyniku działań na autostradzie A2 oraz dynamicznego pościgu zakończonego blokadą w powiecie gdańskim mundurowi przejęli 50 kg marihuany o wartości ponad 2,5 mln zł. Dwaj zatrzymani mężczyźni trafili już do aresztu.

Działania funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji pozwoliły na precyzyjne ustalenie miejsca i czasu planowanej transakcji narkotykowej. Z posiadanych informacji wynikało, że do przekazania znacznej ilości środków odurzających ma dojść na terenie MOP „Mogiły” - Wola Szydłowiecka, przy autostradzie A2. Po zidentyfikowaniu jednego z wytypowanych pojazdów, w którym według podejrzeń znajdował się nielegalny towar, policjanci przystąpili do natychmiastowej kontroli. Podczas przeszukania bagażnika ujawniono dwie duże torby podróżne, w których znajdowało się 50 kilogramów hermetycznie zapakowanej marihuany. Szacunkowa czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających przekracza 2,5 miliona złotych. Kierujący pojazdem został zatrzymany na miejscu, jednak był to dopiero początek policyjnej akcji.

Bezpośrednio po zabezpieczeniu narkotyków i zatrzymaniu pierwszego kierującego, Witolda M., funkcjonariusze skoncentrowali siły na namierzeniu i zatrzymaniu drugiego z mężczyzn biorących udział w transakcji, który oddalił się z miejsca zdarzenia w kierunku północnym. Dzięki sprawnej wymianie informacji i ścisłej koordynacji działań poszukiwany pojazd został namierzony na terenie powiatu gdańskiego. Kierujący mimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych nakazujących zatrzymanie, podjął desperacką próbę ucieczki, stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. W związku z agresywnym zachowaniem uciekiniera policjanci podjęli decyzję o ustawieniu blokady drogowej. Mężczyzna usiłując ją sforsować, doprowadził do kolizji z radiowozem, co ostatecznie zakończyło pościg i doprowadziło do jego skutecznego obezwładnienia.

Zatrzymani, 31-letni Witold M. oraz 42-letni Karol P., zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty dotyczące uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Na wniosek prokuratury, poparty zgromadzonym przez CBŚP materiałem dowodowym, sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

(CBŚP / mw)