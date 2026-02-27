Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka Data publikacji 27.02.2026 Powrót Drukuj Strzały z przedmiotu przypominającego broń z okna jednego z bloków w Siedlcach mogły zakończyć się tragedią. Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu 81-letniego mężczyzny 17 wiatrówek. Senior usłyszał zarzut narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

We wtorek, 24 lutego br., dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach otrzymał zgłoszenie dotyczące niebezpiecznego zdarzenia, do którego miało dojść na jednej z ulic miasta. Z przekazanych informacji wynikało, że nieznana osoba przebywająca w mieszkaniu w jednym z bloków, miała z okna lokalu oddawać strzały z przedmiotu przypominającego broń, po czym chować się za firanką.

Z relacji świadka wynikało, że sytuacja ta trwała od około roku. 13 lutego br., w pobliżu klatki schodowej wskazanego budynku, blisko głowy świadka miał przelecieć śrut. Zdarzenie to naraziło zgłaszającego na realne niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Policjanci niezwłocznie podjęli czynności. W mieszkaniu wskazanym przez zawiadamiającego zastali 81-letniego mężczyznę. W trakcie przeszukania funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli łącznie 17 przedmiotów przypominających broń śrutową typu wiatrówka – w tym 2 jednostki długie oraz 15 krótkich.

Wszystkie jednostki broni zostały zabezpieczone i przekazane do badań, aby zweryfikować czy wymagane jest pozwolenie na ich posiadanie. Od tej ekspertyzy zależeć będzie ewentualne uzupełnienie zarzutów dla mężczyzny.

Mężczyzna oświadczył, że zabezpieczone przedmioty stanowią jego własność i zostały zakupione w celach kolekcjonerskich. Jak wyjaśnił, od lat interesuje się tematyką militarną.

25 lutego br. 81-latek usłyszał zarzut z art. 160 § 1 kodeksu karnego, dotyczący narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany nie przyznał się do oddawania strzałów. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo

Posiadanie broni, w tym broni pneumatycznej (wiatrówek), nawet w celach kolekcjonerskich, wiąże się z odpowiedzialnością. Należy pamiętać, że:

korzystanie z broni w sposób niezgodny z przepisami prawa może prowadzić do poważnych konsekwencji karnych,

oddawanie strzałów w miejscach zamieszkałych lub w sposób zagrażający innym osobom jest skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne,

broń oraz przedmioty ją przypominające powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym,

każda forma użycia broni powinna odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Przypominamy, że nawet broń pneumatyczna może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka i zwierząt. Odpowiedzialność karna grozi każdemu, kto swoim zachowaniem naraża inne osoby na niebezpieczeństwo.

Apelujemy o rozsądek, przestrzeganie przepisów prawa oraz odpowiedzialne podejście do posiadania i użytkowania broni. Bezpieczeństwo mieszkańców jest naszym wspólnym priorytetem.

(KWP w Radomiu / mw)