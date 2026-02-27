Ponad 650 zarzutów za wyłudzenia dotacji oświatowych Data publikacji 27.02.2026 Powrót Drukuj Katowiccy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą prowadzili pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ wielowątkowe śledztwo, dotyczące wyłudzeń dotacji oświatowych. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 658 zarzutów ówczesnemu prezesowi spółki zarządzającej dwiema szkołami. Akt oskarżenia trafił już do sądu.

Kryminalni z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zakończyli powierzone przez Prokuraturę Rejonową Katowice-Północ śledztwo, dotyczące nieprawidłowości przy pozyskiwaniu dotacji oświatowej. Prowadzone od 2023 roku postępowanie pozwoliło na ustalenie sposobu wyłudzania środków publicznych, które odbywało się poprzez składnie fałszywej dokumentacji zawierającej nieprawdziwe dane.

Postępowanie wymagało od policjantów skrupulatnej i systematycznej analizy dokumentacji, weryfikacji danych i przesłuchań świadków. Śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na dokładne odtworzenie mechanizmu wyłudzania dotacji.

Policjanci ustalili, że szkoły fałszowały dokumentację i zawyżały dane o faktycznej liczbie słuchaczy uczestniczących w co najmniej połowie obowiązkowych zajęć. Na ich podstawie przegotowywano następnie informacje przekazywane do wydziału edukacji, co umożliwiało uzyskanie dotacji. Ponadto spółka celowo unikała urzędowych kontroli i nie okazywała w ich trakcie pełnej dokumentacji.

W toku prowadzonego postępowania śledczy zabezpieczyli obszerną dokumentację, w tym dzienniki lekcyjne i listy obecności oraz przeanalizowali historię rachunków bankowych spółki. Przesłuchanych zostało ponad 800 świadków.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie prezesowi spółki zarządzającej dwoma szkołami aż 658 zarzutów, dotyczących fałszerstwa w zbiegu wyłudzeniem dotacji i oszustwa.

Akt oskarżenia trafił już do sądu.