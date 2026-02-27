Mieszkańcy stracili ponad 350 tys. zł w wyniku działania oszustów - uważajmy Data publikacji 27.02.2026 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci przyjęli zawiadomienia o oszustwach, w wyniku których mieszkańcy powiatu stracili łącznie ponad 350 tysięcy złotych. Uważajmy na naciągaczy i w rozmowie z obcymi pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania.

Pomimo tego, że Policja oraz różne stowarzyszania, instytucje czy organizacje prowadzą działania edukacyjne, wciąż znajdują się osoby, które dają się oszukać, a przestępcy okradają je z oszczędności życia. W czwartek, 26 lutego br., zielonogórscy policjanci przyjęli trzy zawiadomienia o różnych przestępstwach, oszustwach i podstępnej kradzieży, na skutek których mieszkańcy powiatu stracili łącznie ponad 350 tysięcy złotych.

156 tysięcy złotych straciła 40-letnia kobieta, która uwierzyła osobie podającej się za pracownicę jednego z banków. Fałszywa pracownica opowiedziała zmyśloną historię o tym, że pieniądze na koncie pokrzywdzonej są zagrożone. Jedynym sposobem, żeby je uratować jest natychmiastowe wypłacenie, a następnie wpłacenie na „bezpieczne konto”. Kobieta przez dwa dni wypłaciła ponad 150 tysięcy złotych, a następnie zmanipulowana przez oszustów zainstalowała aplikację z przesłanego przez nich linku i nie podejrzewając podstępu, poprzez bitomat wpłaciła pieniądze do wirtualnego portfela przestępców. Oszuści zakupili sobie za nie kryptowaluty.

Inna kobieta została przez oszustów dosłownie „złowiona” w sieci. Pewnego dnia przeglądając media społecznościowe zauważyła reklamę zachęcającą do inwestowania w akcje jednej ze spółek Skarbu Państwa, na których to akcjach miała dużo zarobić. 60-letnia kobieta przez około dwa miesiące „zainwestowała” w sumie 50 tysięcy złotych. Zorientowała się, że najprawdopodobniej padła ofiarą oszustów, gdy próbowała wypłacić „zainwestowane” pieniądze.

To jednak nie wszystkie przestępstwa, w których mieszkańcy powiatu stracili duże sumy pieniędzy. W Zielonej Górze do jednego z mieszkań, w którym przebywały dwie starsze kobiety, przyszli dwaj mężczyźni podający się za hydraulików. Jeden z nich wszedł z kobietami do łazienki pod pretekstem sprawdzenia szczelności rur, a drugi został w innym pomieszczeniu. Gdy pierwszy odwracał uwagę kobiet, jego wspólnik przeszukiwał mieszkanie. Przestępcy wynieśli z mieszkania około 150 tysięcy złotych.

Jak się chronić?

Nie ufaj reklamom obiecującym szybki zysk - szczególnie tym w mediach społecznościowych;

Sprawdzaj wiarygodność platformy inwestycyjnej - szukaj opinii, certyfikatów, danych kontaktowych;

Nigdy nie instaluj oprogramowania do zdalnego dostępu do swojego komputera czy telefonu;

Zanim wpuścisz kogoś obcego do domu, dobrze się zastanów!

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim /aw)