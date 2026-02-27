Policjanci wyjaśniają okoliczności zabójstwa w Kadłubie Data publikacji 27.02.2026 Powrót Drukuj Opolscy kryminalni zatrzymali 17-latka podejrzewanego o udział w zbrodni do jakiej doszło w Kadłubie, w powiecie strzeleckim, gdzie zginęła 87-letnia kobieta oraz 38-letni mężczyzna. W poszukiwaniach młodego mężczyzny brali udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, w Krapkowicach, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nastolatek ukrywał się w zaroślach w rejonie rzeki Osobłoga, w powiecie krapkowickim, blisko 45 kilometrów od miejsca zbrodni. Został doprowadzony do policyjnego aresztu. Przed śledczymi kolejne intensywne działania do wykonania. Dziś policjanci wykonują kolejne czynności na miejscu popełnienia przestępstwa oraz z udziałem zatrzymanego 17-latka.

26 lutego br. około godz. 4.00 policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości otrzymali informacje, że na jednej z platform społecznościowych znajdują się drastyczne materiały video, przedstawiające zabójstwo. Podjęte przez funkcjonariuszy czynności natychmiast doprowadziły do ustalenia autora nagrania oraz miejsca, w którym mogło dojść do zbrodni. Informacje prowadziły do Kadłuba na Opolszczyźnie. Ustalenia zostały natychmiast przekazane funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, którzy po chwili byli pod wskazanym adresem. W domu, zamieszkiwanym przez cztery osoby, policjanci odkryli ciało 87-letniej kobiety oraz 38-letniego mężczyzny.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie osoby odpowiedzialnej za popełnione przestępstwo. W czynnościach uczestniczyli nie tylko policjanci wszystkich pionów Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, ale również z Krapkowic, a także kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, w tym „łowcy głów”, kryminalni i śledczy zwalczający przestępczość gospodarczą. Funkcjonariusze zbierali informacje, ustalali świadków, analizowali nagrania z monitoringu. Wykonali szereg złożonych czynności operacyjnych, by ustalić trasę ucieczki osoby odpowiedzialnej za śmierć dwojga mieszkańców Kadłuba. W poszukiwaniach brali udział również policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. Mundurowi przeczesywali tereny zabudowane oraz pobliskie lasy, wykorzystując m.in. drony oraz psy tropiące i do wykrywania materiałów wybuchowych.

Równolegle do poszukiwań prowadzonych w terenie, policjanci dochodzeniowo - śledczy, pod nadzorem prokuratora, wykonywali czynności na miejscu zbrodni. Przy użyciu m.in. skanera 3D technicy kryminalistyki oraz biegli z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Opolu przez wiele godzin zabezpieczali ślady i dowody popełnionego przestępstwa. Szukali również przedmiotów oraz narzędzi mogących mieć związek z zabójstwem. W wielogodzinnych oględzinach uczestniczył także lekarz z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Po kilku godzinach intensywnych działań i skoordynowanej współpracy funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zatrzymali młodego mężczyznę podejrzewanego o udział w przestępstwie. Do jego zatrzymania doszło kilka minut po godzinie 13:00 na terenie powiatu krapkowickiego. 17-latek ukrywał się w zaroślach w rejonie rzeki Osobłoga. Nastolatek nie był uzbrojony. Został doprowadzony do policyjnego aresztu. W trakcie penetracji terenu śledczy znaleźli również trzy narzędzia, które mogły posłużyć nastolatkowi do popełnienia zbrodni. Jednym z nich była siekiera. Wszystkie z nich zostały zabezpieczone i zostaną poddane dalszym badaniom.

Przed śledczymi kolejne intensywne działania do wykonania. Na dziś zaplanowane są kolejne czynności na miejscu popełnienia przestępstwa oraz z udziałem zatrzymanego 17-latka.

(KWP w Opolu)