Kobieta została uratowana dzięki szybkiej reakcji świadków Data publikacji 27.02.2026 Powrót Drukuj W czwartek około godziny 14.35 operator numeru alarmowego powiadomił patrol Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie o kobiecie, która wpadła do Odry w rejonie końca bulwarów i znalazła się w nurcie rzeki. Policjanci natychmiast udali się na miejsce.

Na miejscu zastali dwie osoby, które jako pierwsze udzieliły pomocy. Jak sie okazało, podczas spaceru po Łasztowni osoby te usłyszały wołanie o pomoc i od razu pobiegły w stronę nabrzeża. Widząc kobietę w wodzie powiadomiły służby ratunkowe i użyły koła ratunkowego znajdującego się na bulwarach.

Policjanci niezwłocznie udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy, zaopatrzyli medycznie i umieścili w radiowozie, aby mogła się ogrzać. Następnie kobieta została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.

Postawa świadków zasługuje na szczególne wyróżnienie. Ich zdecydowane działanie miało kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kobiety.

Dziękujemy za odpowiedzialną i godną naśladowania reakcję. Takie postawy realnie wpływają na bezpieczeństwo.

(KWP w Szczecinie / mw)