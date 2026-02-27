Komenda w Opatowie w nowej odsłonie Data publikacji 27.02.2026 Powrót Drukuj Dziś oddano do użytku wyremontowaną i rozbudowaną siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. W uroczystości otwarcia obiektu uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Zbigniew Nowak oraz kadra kierownicza i zaproszeni goście. Nowoczesny obiekt, wyposażony w niezbędne zaplecze, umożliwi funkcjonariuszom skuteczniejsze pełnienie ich obowiązków, zapewni odpowiednie warunki pracy oraz wyższy standard obsługi mieszkańców. Inwestycja została sfinansowana z Programu Modernizacji Policji oraz Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Dzisiejszy apel związany był z oficjalnym oddaniem do użytku wyremontowanej i rozbudowanej Komendy Powiatowej Policji w Opatowie - miejsca, które jest nie tylko siedzibą instytucji, ale przede wszystkim przestrzenią codziennej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu. Zadanie inwestycyjne obejmowało da etapy. Pierwszy, realizowany był w 2019 roku i polegał na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Drugi etap realizowany był w latach 2022-2025 i obejmował wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie budynku. W tym czasie przebudowano istniejący obiekt, a także wybudowano nowe dwupiętrowe skrzydło z częścią biurową, garażami na cztery pojazdy służbowe ze stanowiskiem do obsługi pojazdów i zapleczem związanym z utrzymaniem psów służbowych. Warto zaznaczyć, że koncepcja przebudowy budynku powstała już w 2015 roku, w tamtym czasie były też przeprowadzone prace kartograficzno - geodezyjne.

Uroczystość stanowiła symbol zwieńczenia wszystkich prac, prowadzonych z myślą o podniesieniu standardów obsługi interesantów, poprawie warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz dostosowaniu infrastruktury do współczesnych wymogów technicznych i organizacyjnych. Wykonano także kompleksowe zagospodarowanie terenu - nowe parkingi, drogi wewnętrzne i chodniki, elementy małej architektury, ogrodzenie terenu, oświetlenie i zagospodarowanie terenów zielonych.

Nowoczesny obiekt wyposażony w niezbędne zaplecze umożliwi funkcjonariuszom skuteczniejsze pełnienie ich obowiązków oraz zapewni odpowiednie warunki pracy. Aktualnie w jednostce zatrudnionych jest 77 policjantów oraz 15 pracowników cywilnych.

Ostateczny koszt zadania inwestycyjnego o łącznej wartości niemal 24,5 mln złotych został w całości sfinalizowany ze środków budżetowych pochodzących z Programu Modernizacji Policji oraz z Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Po złożeniu stosownego meldunku przez dowódcę uroczystości rozpoczęto wydarzenie.

Komendant Powiatowy Policji w Opatowie insp. Rafał Zieliński podziękował zaangażowanym w sfinalizowanie przedsięwzięcia. Następnie szef opatowskiej Policji odebrał symboliczne klucze do komendy. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk w swoim przemówieniu wskazywał na początki planów związanych z inwestycją, kiedy osobiście kierował świętokrzyskim garnizonem. Generał zwracał uwagę na postęp w modernizacji jednostki. Pani Jolanta Madioury - Doradca Wojewody Świętokrzyskiego, dziękowała w imieniu wojewody wszystkim, którzy przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w regionie. Słowa podziękowania od wszystkich samorządowców i władz lokalnych możan było także usłyszeć w przemówieniu Starosty Opatowskiego Pana Tomasza Stańka.

(KWP w Kielcach / mw)