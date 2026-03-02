Motocykliści wrócili na drogi. Zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo Data publikacji 02.03.2026 Powrót Drukuj Miniony weekend pokazał, jak wymagający bywa początek sezonu motocyklowego. W wypadkach drogowych zginęło czterech motocyklistów. To sygnał, że wraz z poprawą pogody potrzebna jest większa uwaga i odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu.

Początek sezonu to czas zwiększonego ryzyka

W cieplejsze dni na drogach szybko przybywa jednośladów. Wielu motocyklistów wraca do jazdy po zimowej przerwie, a kierowcy samochodów muszą ponownie przyzwyczaić się do ich obecności. To moment, w którym łatwo o błąd wynikający z rutyny, pośpiechu lub przecenienia własnych umiejętności.

Po zimie nawierzchnie wciąż mogą być zanieczyszczone piaskiem i drobnym żwirem. Szczególnie ostrożność należy zachować na łukach dróg, skrzyżowaniach, w rejonie poboczy oraz w miejscach zacienionych, gdzie długo utrzymuje się wilgoć. Ograniczona przyczepność znacząco wpływa na bezpieczeństwo jazdy motocyklem.

Motocyklista w grupie niechronionych uczestników ruchu

Osoby poruszające się jednośladami nie są chronione przez karoserię ani systemy bezpieczeństwa dostępne w samochodach. Dlatego każdy błąd może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Apel do motocyklistów

Dostosuj prędkość do warunków na drodze.

Zachowuj większy odstęp i margines bezpieczeństwa.

Sprawdź stan techniczny motocykla, zwłaszcza hamulce, opony i oświetlenie.

Zadbaj o odpowiedni strój ochronny oraz widoczność.

Apel do kierowców samochodów

Patrz w lusterka i upewnij się, że motocyklista nie znajduje się w martwym polu.

Zachowuj bezpieczny odstęp podczas wyprzedzania jednośladów.

Sygnalizuj manewry z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu drogowego.