Niebezpieczne zdarzenie przed komendą - kierowca zatrzymany Data publikacji 02.03.2026 Powrót Drukuj Przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach doszło do groźnego zdarzenia. Kierowca samochodu osobowego Kia wjechał w zaparkowane auta, uderzył w schody prowadzące do wejścia do budynku, a następnie odjechał nie zatrzymując się do kontroli i doprowadził do kolizji. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali 30-latka. Mieszkaniec gminy Suwałki usłyszał już zarzuty. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Zgodnie z kodeksem karnym za zniszczenia mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, która w warunkach recydywy może być zwiększona o połowę.

W niedzielę, po godzinie 1.00, przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kierowca samochodu Kia wjechał na parking przed budynkiem komendy, po czym manewrując autem z impetem kilkukrotnie uderzył w cztery zaparkowane tam prywatne samochody funkcjonariuszy, uszkadzając je. Następnie wjechał w schody prowadzące do wejścia do budynku jednostki.

Na zaistniałą sytuację natychmiast zareagowała służba dyżurna i inni policjanci.

Na widok interweniujących funkcjonariuszy, kierowca nie zatrzymał się do kontroli i odjechał. W trakcie trwającej kilkaset metrów ucieczki stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w sygnalizator oraz znak drogowy. Mundurowi zatrzymali mężczyznę i przebadali go na obecność środków odurzających w organizmie. Tester wykazał, że 30-latek kierował pojazdem pod ich wpływem. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy a samochód, którym się poruszał trafił na policyjny parking. Kierowcy pobrana została również krew do dalszych badań laboratoryjnych.

Mężczyzna już usłyszał zarzuty zniszczenia mienia w warunkach recydywy oraz niezatrzymania się do kontroli. Dziś sąd zadecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu. Zgodnie z kodeksem karnym za zniszczenie mienia grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, która w warunkach recydywy może być zwiększona o połowę.

( KWP w Białymstoku / mw)