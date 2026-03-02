Kilogramy narkotyków nie trafią na nasze ulice Data publikacji 02.03.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z toruńskiego Śródmieścia podczas przeszukań zabezpieczyli ponad 6 kilogramów narkotyków. Zatrzymali także osoby podejrzewane o handel i posiadanie nielegalnych substancji. To dwóch 41-latków i 22-letnia kobieta, wszyscy są mieszkańcami Torunia. Mężczyźni trafili tymczasowo do aresztu.

W miniony wtorek (24.02.2026) kryminalni ze Śródmieścia złożyli "niezapowiedzianą wizytę” w jednym z mieszkań na terenie Torunia, w którym, według wcześniejszych ustaleń, przebywał ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości 41-latek.

Ustalenia policjantów okazały się trafne. Podczas przeszukania zajmowanego przez niego lokalu mundurowi znaleźli „biały proszek”. Wstępne badania wykazały, że posiadał prawie 200 gramów amfetaminy. Ponadto mężczyzna był poszukiwany nakazem doprowadzenia do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze w 272 dni.

Równolegle, w innej części Torunia kryminalni z tego samego wydziału, pojechali do miejsca zamieszkania innego 41-latka, który miał powiązania poszukiwanym mężczyzną. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci znaleźli zawiniątko z roślinnym suszem. Jeszcze tego samego dnia sprawdzili także inne zajmowane przez niego lokale na terenie Torunia. Tam zabezpieczyli znaczną ilość substancji zabronionych, gotówkę w kwocie przekraczającą 12 tys. złotych, wagi elektroniczne, zgrzewarkę oraz przedmioty przypominające broń, a także zatrzymali kolejną osobę, tym razem 22-letnią kobietę.

Wstępne policyjne testy wykazały, że w trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 6 kilogramów narkotyków w tym m.in.: amfetaminę, płynną amfetaminę, marihuanę oraz tabletki ekstazy. Narkotyki trafiły do laboratorium, gdzie zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie.

Następnego dnia (25.02.2026) policjanci przeszukali także jedną z posesji w małej miejscowości w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Ujawnili tam sprzęt, który mógł służyć do produkcji narkotyków.

Zatrzymani 41-latkowie oraz 22-latka zostali doprowadzeni do prokuratury, a następnie do sądu.

Pierwszy z nich, który był poszukiwany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Drugi 41-latek usłyszał zarzut posiadania oraz uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających, a 22-latka zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Za te przestępstwa grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymani mężczyźni decyzją sądu, na wniosek prokuratora, najbliższe 3 miesiące pozostaną w tymczasowym areszcie. Wobec 22-latki prokurator zastosował m.in.: dozór oraz zakaz opuszczania kraju.

(KWP w Bydgoszcz /aw)

Film Kilogramy narkotyków nie trafią na nasze ulice Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Kilogramy narkotyków nie trafią na nasze ulice (format mp4 - rozmiar 12.31 MB)