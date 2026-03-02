Walka o ciepło 2.0 - wspólne szkolenie policjantów i żołnierzy Data publikacji 02.03.2026 Powrót Drukuj Pod hasłem „Walka o ciepło 2.0” żołnierze oraz ratownicy medyczni z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie zmierzyli się z jednym z najcichszych i najgroźniejszych zabójców współczesnego pola walki - hipotermią.

W dniach 24 - 25 lutego 2026 roku 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana stała się areną szkolenia, w którym przeciwnikiem nie był uzbrojony wróg, lecz bezlitosny żywioł - zimno. Pod hasłem „Walka o ciepło 2.0” żołnierze oraz ratownicy medyczni z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie i SPKP w Olsztynie zmierzyli się z jednym z najcichszych i najgroźniejszych zabójców współczesnego pola walki - hipotermią.

Pierwszy dzień wydarzenia miał charakter konferencyjny i był poświęcony wiedzy, od której w realnych działaniach zależy ludzkie życie. Eksperci omówili mechanizmy wychłodzenia organizmu, jego wpływ na przeżywalność rannych oraz znaczenie szybkiej i konsekwentnej ochrony przed utratą ciepła w warunkach bojowych.

Drugiego dnia teoria ustąpiła miejsca praktyce. Na poligonie rozegrano realistyczne ćwiczenia oparte m.in. na scenariuszu przygotowanym przez policyjnych ratowników medycznych. Żołnierze musieli zmierzyć się z symulowanym zdarzeniem taktycznym, rozpoznać objawy hipotermii i podjąć działania ratujące życie w warunkach stresu, presji czasu i ograniczonych zasobów.

Szkolenie jednoznacznie pokazało, że walka o życie rannego żołnierza to nie tylko opanowanie krwotoku czy ewakuacja spod ostrzału, lecz także nieustanna walka o zachowanie ciepła. Skuteczne przeciwdziałanie hipotermii pozostaje jednym z fundamentów nowoczesnego zabezpieczenia medycznego działań bojowych - cichą, lecz kluczową linią obrony między życiem a śmiercią.

( KWP w Olsztynie / mw)