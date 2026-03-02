Z domu zrobili magazyn nielegalnych towarów. Mężczyźni w rękach zgierskich policjantów Data publikacji 02.03.2026 Powrót Drukuj 25 lutego 2026 roku funkcjonariusze z Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarzą i Korupcją zgierskiej komendy w jednym z domów w miejscowości Dmosin zabezpieczyli podrabiane produkty o szacowanej wartości rynkowej blisko 600 000 zł oraz wyroby tytoniowe o wartości uszczuplenia akcyzowego na ponad 58 000zł.

Dwóch mężczyzn w wieku 24 i 57 lat uczyniło sobie stałe źródło dochodu ze sprzedaży podrobionych produktów. W ich domu policjanci ujawnili produkty, których ilość była tak duża, że znajdowały się na trzech kondygnacjach budynku.

Przekrój „oferowanego towaru” był bardzo szeroki. Funkcjonariusze zabezpieczyli 1747 sztuk proszków i płynów do prania o wartości rynkowej ponad 171 000 zł oraz 348 flakonów perfum, których szacowana wartość to ponad 295 000 zł. W „asortymencie” znalazły się również torebki, odzież i obuwie znanych marek wartości ponad 120 000 zł.

Wartość uszczuplenia akcyzowego wyrobów tytoniowych w postaci ponad 115 000 sztuk papierosów oraz 383 e-papierosów wyniosła ponad 58 000 zł. Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi. Usłyszeli już zarzuty, a o ich dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi im kara 5 lat pozbawienia wolności.