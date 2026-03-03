Starsza kobieta padła ofiarą oszustów - zielonogórscy kryminalni zatrzymali „odbieraków” oraz odzyskali utracone pieniądze i biżuterię Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Skuteczne działania operacyjne i dobra współpraca z funkcjonariuszami Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim doprowadziły do zatrzymania przez zielonogórskich kryminalnych dwóch mężczyzn, którzy odebrali od starszej pani torbę z pieniędzmi i biżuterią. Wcześniej kobieta została zmanipulowana przez oszustów, informujących ją o poważnej chorobie jej córki i konieczności zakupu drogiego leku na potrzeby leczenia. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa i zostali aresztowani przez sąd na trzy miesiące.

Działania operacyjne to czynności prowadzone przez policjantów niejawnie, przez co są jedną z najskuteczniejszych metod pracy w zwalczaniu przestępczości. Bardzo często też, aby być bardziej efektywnymi, współpracujemy z innymi jednostkami i wzajemnie przekazujemy sobie informacje, aby jak najszybciej zatrzymać sprawcę. Taka współpraca jest szczególnie ważna w przypadku plagi oszustw na szkodę osób starszych. Za przykład niech posłuży sytuacja, która wydarzyła się w minioną środę, 25 lutego br., na jednym z zielonogórskich osiedli mieszkaniowych. Jak opowiedziała policjantom pokrzywdzona, tego dnia około godziny 13, na telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta, która powiedziała, że jest jej córką, jest chora, leży w szpitalu i natychmiast potrzebuje pieniędzy. Po chwili w słuchawce usłyszała głos mężczyzny, który powiedział, że jest lekarzem i „potwierdził”, że córka jest w szpitalu. Starsza kobieta była bardzo zdenerwowana tą informacją i w panice nawet nie pomyślała, żeby zadzwonić do córki na telefon komórkowy i to sprawdzić. Była przekonana, że właśnie rozmawiała z córką przez telefon stacjonarny. Przestępca podający się za lekarza przekonał kobietę, że córce potrzebny jest bardzo drogi lek, który nie jest refundowany i aby uratować jej życie matka musi natychmiast przekazać dużą sumę pieniędzy. Jedna dawka tego „leku” miała kosztować kilkanaście tysięcy złotych. Podejrzeń seniorki nie wzbudziły pytania o to, ile ma w domu gotówki, ani nawet pytania o to czy ma w domu wartościową biżuterię. Kobieta wierząc, że pomoże w ten sposób córce podała ile ma pieniędzy i biżuterii. Wtedy przestępcy oznajmili, że ma pieniądze i biżuterię zapakować do torby, po którą za chwilę przyjdzie kurier. Przerażona kobieta zgodnie z instrukcjami podawanymi przez telefon, wystawiła torbę przed drzwi swojego mieszkania.

W wyniku skutecznych działań operacyjnych dwaj przestępcy, którzy oszukali i okradli seniorkę, zostali zatrzymani przez zielonogórskich policjantów wydziału kryminalnego na gorącym uczynku, z torbą pełną pieniędzy i biżuterii, w chwili gdy wychodzili z klatki schodowej bloku. Taka szybka realizacja była możliwa dzięki współpracy z Komendą Główną Policji w Warszawie i Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Zatrzymani mężczyźni w wieku 22 i 38 lat usłyszeli zarzuty oszustwa, za które kodeks karny przewiduje karę od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Materiał dowodowy zebrany w tej sprawie był niepodważalny i prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie obydwu zatrzymanych mężczyzn. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze aresztował ich na 3 miesiące.

( KWP w Gorzowie / mw)